Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Българският треньор на руския Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов разкри, че бъдещето на световния вицешампион Симеон Николов в отбора не е сигурно.

На въпрос след победата над Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 от 17-ия кръг на руската Суперлига дали се преговаря с аржентинския разпределител Лусиано Де Чеко, Константинов каза:

"Разговоряме с Де Чеко още от миналата година. Сега чакаме ситуацията с Николов. Но имаме опции. Мога да кажа, че ако Мони не остане в отбора, ще дойде Де Чеко."

Преди време Пламен Константинов заяви, че е водил преговори с Де Чеко два месеца и половина миналата година, но аржентинецът е отказал предложението да се присъедини към Локомотив и е останал в Модена, където е имал договор до 2026 година. Въпреки това, през лятото на същата година договорът му е прекратен, след като собствениците на Модена решиха да залагат на младия французин Амир Тизи-Уала, като Модена взема играча от полския Ченстохова и подписва с него четиригодишен договор. В резултат на това 37-годишният Де Чеко пое в обратната посока и сега играе за Ченстохова

Трябва да припомним, че Де Чеко вече е играл в руската Суперлига през сезон 2009/10 за Динамо Янтар (Калининград).