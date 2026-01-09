Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 4617
  • 2

Българският треньор на руския Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов разкри, че бъдещето на световния вицешампион Симеон Николов в отбора не е сигурно.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

На въпрос след победата над Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 от 17-ия кръг на руската Суперлига дали се преговаря с аржентинския разпределител Лусиано Де Чеко, Константинов каза:

Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях
Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

"Разговоряме с Де Чеко още от миналата година. Сега чакаме ситуацията с Николов. Но имаме опции. Мога да кажа, че ако Мони не остане в отбора, ще дойде Де Чеко."

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Преди време Пламен Константинов заяви, че е водил преговори с Де Чеко два месеца и половина миналата година, но аржентинецът е отказал предложението да се присъедини към Локомотив и е останал в Модена, където е имал договор до 2026 година. Въпреки това, през лятото на същата година договорът му е прекратен, след като собствениците на Модена решиха да залагат на младия французин Амир Тизи-Уала, като Модена взема играча от полския Ченстохова и подписва с него четиригодишен договор. В резултат на това 37-годишният Де Чеко пое в обратната посока и сега играе за Ченстохова

Трябва да припомним, че Де Чеко вече е играл в руската Суперлига през сезон 2009/10 за Динамо Янтар (Калининград).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1125
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 22817
  • 11
Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

  • 8 яну 2026 | 18:27
  • 90155
  • 14
Христо Стоичков: Поздравления за волейболния отбор на Марица

Христо Стоичков: Поздравления за волейболния отбор на Марица

  • 8 яну 2026 | 18:17
  • 4733
  • 8
Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

  • 8 яну 2026 | 17:53
  • 15705
  • 8
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 32135
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 1290
  • 3
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 18643
  • 70
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 19204
  • 19
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 8087
  • 13
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 15399
  • 59
Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

  • 9 яну 2026 | 19:00
  • 663
  • 0