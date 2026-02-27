Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Спартак (Варна) дават старт на 23-тия кръг в efbet Лига. Мачът на "Арена Арда" е от 12:45 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Кърджалийци заемат осмата позиция в класирането, а тимът на Гьоко Хаджиевски е на 12-о място и само 5 точки го делят от последния в подреждането Монтана.

Домакините ще търсят завръщане на победния път, след като завършиха при нулево равенство срещу Берое преди 5 дни. "Соколите" също са мотивирани да запишат успех, който би бил първи за тях през пролетта, след трите поредни ремита срещу Черно море, Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив).

Изненада! Попето приключи с Арда

В сряда Арда обяви, че се разделя с Ивелин Попов по взаимно съгласие, тъй като опитният футболист иска да бъде по-близо до своето семейство. За днешната среща Александър Тунчев няма да може да разчита на Димитър Велковски, който ще трябва да изтърпи наказание заради натрупани картони.

Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

В лагера на гостите кадровите проблеми са повече. Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков няма да вземат участие заради наказание, а аут остават oще контузените Деян Лозев, Илкер Будинов и Георг Стояновски. Добрата новина е свързана със завръщането на полузащитника Цветослав Маринов.

Арда (Кърджали) - Спартак (Варна)

Начало: 12:45 часа

Съдия: Георги Гинчев

Стадион: "Арена Арда", Кърджали