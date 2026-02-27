Популярни
  3. Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 27 фев 2026 | 07:12
  • 1071
  • 3
Арда и Спартак (Варна) дават старт на 23-тия кръг в efbet Лига. Мачът на "Арена Арда" е от 12:45 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Кърджалийци заемат осмата позиция в класирането, а тимът на Гьоко Хаджиевски е на 12-о място и само 5 точки го делят от последния в подреждането Монтана.

Домакините ще търсят завръщане на победния път, след като завършиха при нулево равенство срещу Берое преди 5 дни. "Соколите" също са мотивирани да запишат успех, който би бил първи за тях през пролетта, след трите поредни ремита срещу Черно море, Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив).

В сряда Арда обяви, че се разделя с Ивелин Попов по взаимно съгласие, тъй като опитният футболист иска да бъде по-близо до своето семейство. За днешната среща Александър Тунчев няма да може да разчита на Димитър Велковски, който ще трябва да изтърпи наказание заради натрупани картони.

В лагера на гостите кадровите проблеми са повече. Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков няма да вземат участие заради наказание, а аут остават oще контузените Деян Лозев, Илкер Будинов и Георг Стояновски. Добрата новина е свързана със завръщането на полузащитника Цветослав Маринов.

Арда (Кърджали) - Спартак (Варна)

Начало: 12:45 часа
Съдия: Георги Гинчев
Стадион: "Арена Арда", Кърджали

