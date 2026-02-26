Алекс Николов е реализатор №1 в Италия

Волейболист №2 в света и Спортист №2 на България за 2025 година Александър Николов стана реализатор №1 в редовния сезон на Суперлигата на Италия.

Спортист №2 на България Алекс Николов: Тати, изпреварих те

Волейболистът на Кучине Лубе (Чивитанова) заби 450 точки с екипа на на своя тим през сезона.

Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе завърши с безпроблемна победа срещу Монца на Атанасов и Величков

170 точки от тях са брейк точки и по този показател Алекс Николов също е №1 в Италия.

Освен това 22-годишният национал на България е постигнал 5,62 точки средно на гейм, с което отново е №1.