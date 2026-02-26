Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

Локомотив (Новосибирск) победи като гост Факел с 3:0 в Новий Уренгой, а Симеон Николов направи емоционално признание. Българският национал си спомни първия си международен турнир като дете – отново в този северен руски град.
Спомените му са свързани не само с първия му досег с руския волейбол, но и с първата голяма победа извън България.
Симеон Николов е спортист №6 на България
По време на интервюто преводът от български на руски бе направен от Лазар Лазаров, който е статистик на Факел.
През 2017 година Николов за първи път стъпва в залата в Новий Уренгой, където участва в детски арктически турнир.
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №22
„Помня много добре залата. Спомням си, че имаше много деца и много публика – точно както и сега. Това беше първият ми турнир извън България и затова вероятно винаги ще го помня. Тогава за първи път разбрах, че руският волейбол е на много високо ниво.“
Разпределителят подчертава, че това е бил първият му международен турнир в кариерата – преживяване, което остава завинаги в съзнанието му.
„Беше много голям детски турнир – много отбори, много участници. Това беше първият ми досег с руския волейбол. И ще го помня цял живот.“
На въпрос дали още тогава е вярвал, че един ден ще се превърне в една от звездите на българския волейбол, Николов е категоричен:
„Не, изобщо не съм мислил за това. Просто се забавлявах и бях щастлив. Дори не съм си представял, че ще играя професионален волейбол. Не съм мислил какво ще бъде след две или три години. Просто се наслаждавах на играта и изпитвах удоволствие, че играя любимия си спорт.“
Тези думи показват колко естествено и постепенно се е развил неговият път към големия волейбол.
Интересното е, че още при първото си участие в града Николов печели турнира.
„Да, със сигурност помня Новий Уренгой с победа. Това винаги е интересно място – заради климата, заради това, че е далеч от всичко останало. Дори само за кратко, винаги съм щастлив, когато съм тук.“