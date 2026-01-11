Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Тото Волф може да бъде сменен като шеф на тима на Мерцедес във Формула 1, ако бившите световни шампиони не успеят и през този цикъл от развитието на спорта да се върнат в челото. Тази спекулация занимава част от германските медии в последните седмици, но досега няма ясна прогноза за подобно развитие.

Факт е, че Мерцедес се провали в новата ера на граунд ефект колите между 2022 и 2025, доминирана от Ред Бул и Макс Верстапен, които пък бяха детронирани от Макларън и Ландо Норис. Също така, Мерцедес загуби и най-голямата си звезда – 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън напусна в края на 2024 и вече е пилот на Ферари.

The dates for your diary are in! 🗓️



Not long to go now until launch season gets underway for 2026 😎#F1 pic.twitter.com/Ffsou30a5K — Formula 1 (@F1) January 9, 2026

Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Но също така е и факт това, че Волф е акционер в тима на Мерцедес и двамата с Ники Лауда бяха тези, които успяха да изградят тима на основите, положени от Рос Браун. Волф контролира една трета от акциите, по една трета притежават и Мерцедес и Инеос.

При последната смяна на върха на Мерцедес и идването на новия голям шеф на компанията Оля Калениус се появиха обосновани притеснения, че Волф може да бъде сменен, но австриецът много бързо демонстрира, че се адаптира към стила на работа и изискванията на Калениус и двамата работят добре заедно.

В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

Твърди се, че Волф има противници в борда на директорите, както и в надзорния съвет на компанията, но това не е от вчера и досега не му е попречило. И освен това, с влизането на Ауди във Формула 1, в Мерцедес са наясно, че едва ли ще намерят по-добре подготвен човек от Волф, който да води тима им в очертаващата се германска битка за надмощие.

Но за евентуалното ограничаване на правомощията на Волф на върха на структурата на Мерцедес във Формула 1 значение може да има отношението му към Макларън. Британският тим получава задвижващи системи от Мерцедес и се справя доста по-добре от германския тим – две световни титли при конструкторите и една при пилотите в последните две години. Засега от Мерцедес няма никакви индикации, че там искат раздяла с Макларън, но Волф вече намекна, че в близко бъдеще Мерцедес може да намали бройката тимове, на които доставя задвижващи системи. Тепърва предстои да разберем дали това се отнася за Макларън или ще засегне Уилямс или новия партньор Алпин, който зае мястото на Астън Мартин.

Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages