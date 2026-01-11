Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

  • 11 яну 2026 | 21:11
  • 236
  • 0
Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Тото Волф може да бъде сменен като шеф на тима на Мерцедес във Формула 1, ако бившите световни шампиони не успеят и през този цикъл от развитието на спорта да се върнат в челото. Тази спекулация занимава част от германските медии в последните седмици, но досега няма ясна прогноза за подобно развитие.

Факт е, че Мерцедес се провали в новата ера на граунд ефект колите между 2022 и 2025, доминирана от Ред Бул и Макс Верстапен, които пък бяха детронирани от Макларън и Ландо Норис. Също така, Мерцедес загуби и най-голямата си звезда – 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън напусна в края на 2024 и вече е пилот на Ферари.

Хил: Норис може да вземе още три-четири титли
Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Но също така е и факт това, че Волф е акционер в тима на Мерцедес и двамата с Ники Лауда бяха тези, които успяха да изградят тима на основите, положени от Рос Браун. Волф контролира една трета от акциите, по една трета притежават и Мерцедес и Инеос.

При последната смяна на върха на Мерцедес и идването на новия голям шеф на компанията Оля Калениус се появиха обосновани притеснения, че Волф може да бъде сменен, но австриецът много бързо демонстрира, че се адаптира към стила на работа и изискванията на Калениус и двамата работят добре заедно.

В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори
В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

Твърди се, че Волф има противници в борда на директорите, както и в надзорния съвет на компанията, но това не е от вчера и досега не му е попречило. И освен това, с влизането на Ауди във Формула 1, в Мерцедес са наясно, че едва ли ще намерят по-добре подготвен човек от Волф, който да води тима им в очертаващата се германска битка за надмощие.

Но за евентуалното ограничаване на правомощията на Волф на върха на структурата на Мерцедес във Формула 1 значение може да има отношението му към Макларън. Британският тим получава задвижващи системи от Мерцедес и се справя доста по-добре от германския тим – две световни титли при конструкторите и една при пилотите в последните две години. Засега от Мерцедес няма никакви индикации, че там искат раздяла с Макларън, но Волф вече намекна, че в близко бъдеще Мерцедес може да намали бройката тимове, на които доставя задвижващи системи. Тепърва предстои да разберем дали това се отнася за Макларън или ще засегне Уилямс или новия партньор Алпин, който зае мястото на Астън Мартин.

Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона
Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

  • 11 яну 2026 | 19:05
  • 461
  • 0
Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

  • 11 яну 2026 | 18:37
  • 601
  • 0
Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

  • 11 яну 2026 | 17:43
  • 560
  • 0
Макс Биаджи: Вече няма писта, която да плаши Априлия

Макс Биаджи: Вече няма писта, която да плаши Априлия

  • 11 яну 2026 | 17:05
  • 474
  • 0
Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

  • 11 яну 2026 | 15:46
  • 614
  • 0
В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

  • 11 яну 2026 | 15:39
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 6998
  • 23
Интер - Наполи (съставите)

Интер - Наполи (съставите)

  • 11 яну 2026 | 21:12
  • 968
  • 1
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45102
  • 46
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 26436
  • 23
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13270
  • 33
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 19151
  • 28