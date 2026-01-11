Популярни
В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

  • 11 яну 2026 | 15:39
  • 508
  • 0
Ред Бул Пауъртрейнс ще дебютира този сезон като доставчик на задвижващи системи, като компанията ще работи с двата тима на компанията-майка: Ред Бул и Рейсинг Булс.

Проектът беше стартиран от уволнения Кристиан Хорнър и се развива с помощта на Форд Пърформанс, но регулярно оттам изтича информация, че задвижващите системи, които са базирани по-стара версия на двигателя на Хонда, имат сериозни проблеми и се очаква Ред Бул да е в ролята на догонващ през новия сезон.

Според вестник La Gazzetta dello Sport, в Ред Бул вече имат план, който трябва да помогне на тима да превъзмогне изоставането си. И този план залага на вече изпитана рецепта на Ред Бул, която обикновено носи успехи на тима: агресивно развитие на аеродинамичния пакет на колата от самото начало на сезона.

През 2025 година Ред Бул и Макс Верстапен участваха в битката за световната титла до самия край на сезона, благодарение на серия подобрения и нови компоненти по колата на тима, като това се случи доста, след като всички останали бяха спрели да работят по автомобилите си и бяха прехвърлили ресурсите си към колите за 2026.

Тази стратегия има и допълнителен плюс – през 2026 в Ред Бул Пауъртрейнс ще преследват основно надеждност на задвижващите системи и с агресивното развитие на аеродинамиката на колата ще се опитат да се възползват от потенциални проблеми с новите задвижващи системи на другите тимове, където ще трябва да се преследва и по-добро представяне и по-висока мощност, при това от самото начало на сезона.

Снимки: Gettyimages

