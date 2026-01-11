Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

  • 11 яну 2026 | 12:52
  • 874
  • 0
Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

Алпин може да пропусне първите тестови дни преди началото на сезон 2026 във Формула 1 в Барселона, съобщи анонимен източник от тима. Ауди вече направи шейкдаун на първия си болид за Формула 1, но се очаква няколко отбора да не са напълно готови за 26 януари, когато започват изпитанията на пистата до Барселона.

Първата тестова сесия за 2026 е пет дни, като всеки отбор трябва да избере три от тези пет дни, в които да работи на трасето. През февруари пък са двата теста в Бахрейн. Отборите получиха 9 тестови дни преди новия сезон заради сериозните промени в техническите правила, които влизат в сила от 2026 година.

От този сезон Алпин ще използва задвижваща система на Мерцедес, след като шефовете на тима и Рено решиха да закрият собствената си програма за двигатели за Формула 1. Оказа се, че в Алпин също са планирали ранен шейкдаун като Ауди, дори тимът публикува в интернет запис от запалването на първия мотор на Мерцедес, с който ще се състезава тимът.

Предполага се, че шейкдаунът на новия Алпин А526 е бил планиран за седмицата 12-18 януари, т.е. съвсем скоро, но е било решено, че излизането на пистата до Барселона се отлага.

Причината е съвсем прозаична – в Алпин все още не са получили цялата им необходима информация за работата с новата задвижваща система на Мерцедес. От тима уточниха, че става въпрос за информация, свързана с експлоатацията и събирането на данни за работата на задвижващата система, както и че от Мерцедес са били „напълно коректни“ при предоставянто на по-ранна информация за двигателя и другите компоненти, необходима за интегрирането им в новия автомобил на тима.

Очаква се, че в близките дни проблемът ще бъде разрешен и в Алпин ще могат да планират шейкдаун, но все още не може да се каже дали тимът ще е готов с А526 за изпитанията в Барселона.

Снимки: Gettyimages

