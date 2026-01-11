Популярни
  Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

  • 11 яну 2026 | 17:43
  • 258
  • 0
Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил коментира перспективите пред настоящия световен шампион Ландо Норис, който триумфира с титлата за 2025 в Абу Даби.

„Ландо постигна целта и сега вече се чувства много по-комфортно – обясни Хил. – Сега оттук нататък предстои да разберем колко са големи амбициите на Норис, колко спортна злоба има у него. Михаел Шумахер печелеше титлите една след друга, Люис Хамилтън - също.

„Нямам никакви съмнения, че Ландо може да вземе повече от една титла, може да са три или четири. Но той има за съотборник Оскар Пиастри и представянето на австралиеца беше на шампионско ниво. През 2025 имаше моменти, в които Оскар правеше крачки назад, но съм сигурен, че през зимната пауза той ще анализира грешките си и няма да ги повтори.

„Включването на Макс Верстапен в битката за титлата я направи още по-оспорвана и вдигна нивото . В Макларън научиха някои много важни неща и аз мисля, че тимът ще остане силен, а Пиастри и екипът му ще действат по-решително, за да не позволят на Ландо отново да стане шампион. Но пък Ландо израсна най-много през миналата година."

