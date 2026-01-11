Популярни
Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

  11 яну 2026
Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

Лидерът в генералното класиране на рали "Дакар 2026" Насър Ал-Атия (Дачия) спечели шестия етап преди почивния ден, с което удължи до 19 поредни години серията си от поне една етапна победа в най-известното рали-рейд състезание в света.

Пилотът от Катар, който е начело в генералното класиране при автомобилите, пише история във всяко издание на най-прочутото рали в света.

Първата етапна победа на Насър в "Дакар" датира от 2007 година, по време на четвъртото му участие в ралито, когато печели зад волана на BMW X3 CC, подготвено от отбора X-Raid.

От този момент нататък Насър печели поне по един етап всяка година до ден-днешен. Най-плодотворната година в кариерата му по отношение на етапни победи е 2021, когато спечели 6 етапа, но не успя да триумфира в генералното класиране. Тогава той завърши на второ място, но компенсира през следващите две години, като взе победите за Тойота, както през 2022, така и през 2023.

През тези 19 години с етапни победи Ал-Атия има 5 първи места в генералното класиране на рали "Дакар" и общо 11 качвания на подиума.

От 2007 до днес пилотът на Дачия Sandriders е натрупал впечатляващите 49 етапни победи. Това означава, че той е само на една победа от рекордьорите в тази специална класация: Ари Ватанен и Стефан Петерханзел, които имат по 50.

Снимки: Imago

