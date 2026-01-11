Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

Новият пилот на Ред Бул във Формула 1 Исак Хаджар ще работи със състезателния инженер на Юки Цунода от сезон 2025 Ричард Ууд. Това решение беше очаквано, с оглед на опита, който има Ууд и утвърждаването му като лидер на екипа на втората кола на тима в последните години.
Ууд работи в Ред Бул от 2012 година, а в последните сезони беше състезателен инженер на Серхио Перес за отделни състезания, а след това пое колата на Лиам Лоусън и Цунода.
Между 2021 и 2024 Ууд е пърформанс инженер в Ред Бул и №2 състезателен инженер, така че в това отношение развитието му в екипа на бившите световни шампиони е „очаквано и логично“ по думите на шефа на тима Лоран Мекис.
Снимки: Gettyimages