Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

  • 11 яну 2026 | 13:35
  • 173
  • 0
Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

Новият пилот на Ред Бул във Формула 1 Исак Хаджар ще работи със състезателния инженер на Юки Цунода от сезон 2025 Ричард Ууд. Това решение беше очаквано, с оглед на опита, който има Ууд и утвърждаването му като лидер на екипа на втората кола на тима в последните години.

Ууд работи в Ред Бул от 2012 година, а в последните сезони беше състезателен инженер на Серхио Перес за отделни състезания, а след това пое колата на Лиам Лоусън и Цунода.

Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона
Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

Между 2021 и 2024 Ууд е пърформанс инженер  в Ред Бул и №2 състезателен инженер, така че в това отношение развитието му в екипа на бившите световни шампиони е „очаквано и логично“ по думите на шефа на тима Лоран Мекис.

От Ауди показаха първите официални снимки на новата си кола
От Ауди показаха първите официални снимки на новата си кола
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

  • 10 яну 2026 | 20:00
  • 2491
  • 0
Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 7998
  • 0
Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

  • 10 яну 2026 | 18:11
  • 2594
  • 0
Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 2652
  • 0
Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

Защо Фабио Ди Джанантони просто не копира настройките на Марк Маркес през 2025 година?

  • 10 яну 2026 | 17:33
  • 1169
  • 0
Марко Меландри: Днешните състезания в MotoGP не ме впечатляват

Марко Меландри: Днешните състезания в MotoGP не ме впечатляват

  • 10 яну 2026 | 17:10
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 12564
  • 93
Предстоят осем срещи от днешната програма на ФА Къп, Груев е титуляр срещу Дарби Каунти

Предстоят осем срещи от днешната програма на ФА Къп, Груев е титуляр срещу Дарби Каунти

  • 11 яну 2026 | 13:29
  • 306
  • 0
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 5428
  • 5
Янев: Целта е да се подготвим добре

Янев: Целта е да се подготвим добре

  • 11 яну 2026 | 08:44
  • 4149
  • 17
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 8838
  • 29
Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

  • 11 яну 2026 | 08:06
  • 5700
  • 1