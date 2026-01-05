Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Виктория Томова прогресира в световната ранглиста

  • 5 яну 2026 | 11:00
  • 453
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи до 128-о място в световната ранглиста на Женската тенис асоциация, като остава с 557 точки в актива си. 30-годишната софиянка загуби с 2:6, 2:6 срещу Александра Саснович (Беларус) в първия кръг от квалификациите на турнира в Бризбейн, Австралия.

Втората ракета на България в женския тенис Лия Каратанчева се изкачи с три позиции до 292-ра с 225 точки.

В челото на класацията е Арина Сабаленка от Беларус, която има 10490 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8178 точки. Американката Аманда Анисимова се изкачи до трето място с 6287 точки, като изпревари своята сънародничка Коко Гоф (6273 точки).

