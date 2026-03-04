Джокович и Сабаленка се срещнаха в Индиън Уелс, последва нова забавна сцена

Новак Джокович се подготвя за участие на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс, а последните публикации в социалните мрежи показват, че е в добро настроение. Организаторите на турнира в Калифорния публикуваха видео от известното тревно игрище в комплекса, където тенисистите често загряват. В първите кадри са Джокович и Арина Сабаленка.

"Ще се върна утре", отговори Новак, след като и двамата се засмяха на коментар на Арина.

Novak Djokovic and Aryna Sabalenka reunite in Indian Wells. 🤩pic.twitter.com/uk98OJtdRF — Danny (@DjokovicFan_) March 3, 2026

Преди това Новак публикува няколко видеа в своя Инстаграм, на които се вижда и чува как разговаря на перфектен италиански с Лоренцо Музети и Матео Беретини.

Припомняме, Джокович е печелил Индиън Уелс пет пъти, за последно през 2016 година.



Сега той е поставен под номер четири и ще започне участието си срещу Камил Майхжак или Джовани Мпечи Перикар, а в третия кръг може да се изправи срещу Корентен Муте или Хуберт Хуркач. Четвъртфиналите предвещават потенциален дуел с Тейлър Фриц, а на полуфиналите ще се срещне със световния номер 1 Карлос Алкарас, ако и двамата достигнат до тази фаза.



Първият турнир от сериите "Мастърс 1000" ще сеп роведе между 4 и 15 март, а наградният фонд е 9 415 725 долара.