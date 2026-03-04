Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович и Сабаленка се срещнаха в Индиън Уелс, последва нова забавна сцена

Джокович и Сабаленка се срещнаха в Индиън Уелс, последва нова забавна сцена

  • 4 март 2026 | 09:23
  • 940
  • 0
Джокович и Сабаленка се срещнаха в Индиън Уелс, последва нова забавна сцена

Новак Джокович се подготвя за участие на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс, а последните публикации в социалните мрежи показват, че е в добро настроение. Организаторите на турнира в Калифорния публикуваха видео от известното тревно игрище в комплекса, където тенисистите често загряват. В първите кадри са Джокович и Арина Сабаленка.

"Ще се върна утре", отговори Новак, след като и двамата се засмяха на коментар на Арина.

Преди това Новак публикува няколко видеа в своя Инстаграм, на които се вижда и чува как разговаря на перфектен италиански с Лоренцо Музети и Матео Беретини.

Припомняме, Джокович е печелил Индиън Уелс пет пъти, за последно през 2016 година.

Сега той е поставен под номер четири и ще започне участието си срещу Камил Майхжак или Джовани Мпечи Перикар, а в третия кръг може да се изправи срещу Корентен Муте или Хуберт Хуркач. Четвъртфиналите предвещават потенциален дуел с Тейлър Фриц, а на полуфиналите ще се срещне със световния номер 1 Карлос Алкарас, ако и двамата достигнат до тази фаза.

Първият турнир от сериите "Мастърс 1000" ще сеп роведе между 4 и 15 март, а наградният фонд е 9 415 725 долара.

Следвай ни:

Още от Тенис

Тенисисти в Индиън Уелс коментират ситуацията в Близкия изток

Тенисисти в Индиън Уелс коментират ситуацията в Близкия изток

  • 4 март 2026 | 08:45
  • 619
  • 0
Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

  • 3 март 2026 | 20:56
  • 1552
  • 0
Братът на Джокович напуснал дома си в Дубай заради бомбени атаки

Братът на Джокович напуснал дома си в Дубай заради бомбени атаки

  • 3 март 2026 | 18:58
  • 2701
  • 3
Елизара Янева спечели първия си мач в Търнава

Елизара Янева спечели първия си мач в Търнава

  • 3 март 2026 | 18:38
  • 1630
  • 1
Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Анталия

Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Анталия

  • 3 март 2026 | 18:03
  • 840
  • 0
Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

  • 3 март 2026 | 17:16
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3660
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3252
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3302
  • 0
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27469
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56186
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39820
  • 41