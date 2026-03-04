Тенисисти в Индиън Уелс коментират ситуацията в Близкия изток

Десетки тенисисти се събират тази седмица в другия край на света, в пустинята на Калифорния, за престижните ежегодни мъжки и женски турнири, които започват в сряда. Докато топ играчи са блокирани в Близкия изток заради войната, а един турнир е отменен поради падащи отломки от дронове, бляскавият свят на тениса не е пощаден от „бруталната” реалност на последните събития. В момента отсъстват играчи като Даниил Медведев и Андрей Рубльов, които от събота се опитват да напуснат Дубай, след като хиляди полети от Близкия изток бяха отменени заради ирански ракети и дронове.

Британската звезда Джак Дрейпър заяви пред журналисти в Индиън Уелс, че е бил в Дубай миналата седмица и е „успял да замине вероятно с един от последните полети”.

„Просто се надявам, че играчите и персоналът на ATP ще успеят да пристигнат тук, но най-важното е да са в безопасност. Това очевидно е много тревожна ситуация за всички замесени и се надявам, че ще успеят да дойдат”, заяви Дрейпър.

Най-малко два турнира в Обединените арабски емирства бяха отменени, след като играта беше прекъсната заради атаки с дронове срещу близки рафинерии, при което останки от прихванат дрон предизвикаха пожар в нефтено находище.

В същото време голeмият тенис турнир в Акапулко, Мексико, в който участваха звезди като Александър Зверев, се проведе миналата седмица, въпреки че неотдавнашното убийство на наркобос предизвика смъртоносно насилие в цялата страна.

„Брутално е дори да мислиш за някои от тези неща”, каза американската звезда Бен Шелтън, който, подобно на много играчи в Индиън Уелс, има приятели, „блокирани” в Близкия изток. „Постоянно говорим за това... това е нещо, което е в умовете на всички ни”, каза той на пресконференция.

САЩ и Израел в събота предприеха атаки срещу Техеран, при които бяха убити върховният лидер аятолах Али Хаменей и други високопоставени ирански служители, последвани от дни на въздушни и ракетни удари. Иранските въоръжени сили отговориха с въздушни удари срещу Израел, американски посолства и военни бази, както и срещу арабски съседи в Залива.

Руски медии съобщиха, че Медведев и Рубльов в крайна сметка са успели да напуснат Близкия изток през Оман, въпреки че за момента няма официално потвърждение за това от АТР.

„Здравето, безопасността и благосъстоянието на нашите играчи и персонал са наш приоритет... Ние сме в пряка комуникация със засегнатите”, се казва в по-ранно изявление на ATP в социалните мрежи.

Вторият в света Яник Синер заяви, че се надява „всички да са в безопасност и да могат да дойдат тук да играят или да се върнат у дома.

"Има определени сценарии, които не можем да контролираме, затова се опитах да остана фокусиран, но също така осъзнавате, че в живота има много по-важни неща от играта на тенис.”