Виктория Томова остава на 131-о място в световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 131-ото си място в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА), като остава с 557 точки в актива си.

Втората ракета на България в женския тенис Лия Каратанчева се изкачи с една позиция до 29-а с 225 точки.

В челото на класацията е Арина Сабаленка от Беларус, която има 10870 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763 точки.

двойки:

1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 8780 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8485 точки

3. (3) Джазмин Паолини (Италия) 7195 точки

3. (3) Сара Ерани (Италия) 7195 точки

5. (5) Елизе Мертенс (Белгия) 6730 точки

6. (6) Вероника Кудерметова (Русия) 6635 точки

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) 6405 точки

8. (8) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6330 точки

9. (9) Су-Вей Сие (Тайван) 6018 точки

10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5666 точки

Българките:

170. (170) Лиа Каратанчева 463 точки

177. (177) Виктория Томова 437 точки

338. (337) Изабелла Шиникова 230 точки

471. (472) Росица Денчева 152 точки

712. (698) Ива Иванова 79 точки

765. (762) Гергана Топалова 69 точки

840. (835) Елизара Янева 59 точки

872. (870) Диа Евтимова 55 точки

893. (893) Алекса Каратанчева 51 точки

905. (904) Уляна Храбавец 50 точки

949. (947) Денислава Глушкова 45 точки

1062.(1058) Беатрис Спасова 35 точки

1063.(1059) Лидия Енчева 35 точки

1112.(1110) Дария Великова 31 точки

1171.(1171) Юлия Стаматова 27 точки

1364.(1363) Ралица Александрова 17 точки

1364.(1363) Валерия Гърневска 17 точки

1364.(1363) Ванеса Влахова 17 точки

1370.(1369) Йоана Константинова 17 точки

1476.(1475) Мелис Расим 14 точки

1481.(1478) Йоана Монева 14 точки

1508.(1503) Виктория Лазарова 12 точки

1633.(1630) Виктория Велева 9 точки

1656.(1652) Анджелина Костова 8 точки

1688.(1681) Александра Матева 7 точки

1709.(1701) Галена Кръстенова 5 точки

