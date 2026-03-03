Евролигата реши: Макаби и Апоел ще играят в Белград

Поради ескалацията на конфликта в Близкия изток, дерби мачът от 30-ия кръг на Евролигата между Макаби и Апоел от Тел Авив ще се играе в зала „Александър Николич“ в Белград.

Мачът първоначално беше отложен от Евролигата, но както съобщи „Sportklub“, той ще се играе в сръбския храм на баскетбола. В предишни сезони тази зала беше дом на Макаби, а според информациите, играчите и треньорските щабове на двата клуба вече са в Белград.

Засега няма официална информация кога може да се изиграе мачът между Партизан и Дубай, но вестник „Газета“ съобщава, че това може да е на 9 март, по-точно следващия понеделник.



Припомняме, по-рано беше решено Макаби да играе и мачовете си срещу турските представители в Белград. Отборът, воден от Одед Каташ, ще посрещне Фенербахче на 24 март, докато мачът с Анадолу Ефес е насрочен за 2 април.

"Мачовете са отложени поради настоящата ситуация в региона и последващата невъзможност за пътуване поради временното затваряне на въздушното пространство. Евролигата, заедно със засегнатите отбори, ще разгледа най-добрите възможни варианти за определяне на нови дати за тези мачове, като внимателно следи последните развития и поддържа постоянна комуникация с местните и международни власти, както и с всички съответни организации, за да осигури безопасността и благосъстоянието на всички участници.", съобщиха от Евролигата.