  От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 19:55
От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

Ръководството на Евролигата отложи два мача от предстоящия 30-и кръг на турнира заради ситуацията в Близкия изток.

Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан - Дубай, насрочени за 5 март, ще се играят на по-късни дати.

"Мачовете са отложени поради настоящата ситуация в региона и произтичащата от това невъзможност за пътуване след временното затваряне на въздушното пространство. Евролигата ще оцени със засегнатите отбори най-добрите възможни варианти за пренасрочване на срещите, като същевременно ще следи отблизо последните развития и ще поддържа постоянна комуникация с местните и международните власти, както и с всички съответни организации, за да гарантира безопасността и благополучието на всички участници. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни", се казва в изявление на Евролигата.

Вчера организацията отмени насочения за 3 март мач между Апоел Тел Авив и Париж поради ситуацията в Близкия изток.

Снимки: Gettyimages

