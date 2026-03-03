Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

  • 3 март 2026 | 10:44
  • 249
  • 0
Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

Всичко завърши добре за членовете на Фенербахче, включително треньора Шарунас Ясикевичус, които бяха блокирани в Дубай поради напрегнатата ситуация в Близкия изток. Спортният директор на клуба, Угур Озан, потвърди, че всички са в безопасност и се подготвят за завръщането си в Турция.

Делегацията на турския отбор се намираше в Обединените арабски емирства, като Ясикевичус, играчът Армандо Бейкот и физиотерапевтът Хайме Капела Буза бяха в Дубай. Междувременно спортният директор Угур Озан беше в Абу Даби, за да наблюдава турнира Next Gen.

Кризата в региона им попречи да отпътуват, което предизвика безпокойство. Въпреки това, Озан, с публикация в платформата „X“, успокои обществеността, обявявайки, че отборът се е събрал и вече е на полет за връщане.

„Добре сме. Всички сме заедно на полета, за да отпътуваме от Дубай и се надяваме да бъдем в Истанбул тази вечер. Благодарим ви за подкрепата и съобщенията“, заяви той в съобщението си, изразявайки благодарността си за проявения интерес.

Следвай ни:

Още от Евролига

От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

От Евролигата отложиха два мача заради ситуацията в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 19:55
  • 995
  • 0
Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, очаква се отлагане на мача между Партизан и Дубай

Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, очаква се отлагане на мача между Партизан и Дубай

  • 2 март 2026 | 14:27
  • 728
  • 0
Панатинайкос се раздели с турски национал

Панатинайкос се раздели с турски национал

  • 1 март 2026 | 19:22
  • 1274
  • 0
Цървена звезда изпрати център под наем в Турция

Цървена звезда изпрати център под наем в Турция

  • 1 март 2026 | 18:59
  • 609
  • 0
Шарунас Ясикевичус и играчи от Евролигата блокирани в Дубай

Шарунас Ясикевичус и играчи от Евролигата блокирани в Дубай

  • 1 март 2026 | 18:17
  • 1286
  • 1
Евролигата отмени насрочения за 3 март мач между Апоел и Париж

Евролигата отмени насрочения за 3 март мач между Апоел и Париж

  • 1 март 2026 | 14:29
  • 1212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 16844
  • 39
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5546
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5585
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3162
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2809
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3907
  • 7