Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

Всичко завърши добре за членовете на Фенербахче, включително треньора Шарунас Ясикевичус, които бяха блокирани в Дубай поради напрегнатата ситуация в Близкия изток. Спортният директор на клуба, Угур Озан, потвърди, че всички са в безопасност и се подготвят за завръщането си в Турция.

Делегацията на турския отбор се намираше в Обединените арабски емирства, като Ясикевичус, играчът Армандо Бейкот и физиотерапевтът Хайме Капела Буза бяха в Дубай. Междувременно спортният директор Угур Озан беше в Абу Даби, за да наблюдава турнира Next Gen.

Кризата в региона им попречи да отпътуват, което предизвика безпокойство. Въпреки това, Озан, с публикация в платформата „X“, успокои обществеността, обявявайки, че отборът се е събрал и вече е на полет за връщане.

„Добре сме. Всички сме заедно на полета, за да отпътуваме от Дубай и се надяваме да бъдем в Истанбул тази вечер. Благодарим ви за подкрепата и съобщенията“, заяви той в съобщението си, изразявайки благодарността си за проявения интерес.