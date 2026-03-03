Шокиращият инцидент от Тел Авив, описан от Итудис

Целият клуб на Апоел Тел Авив успя да напусне Израел поради напрегнатата ситуация и да се премести безопасно в Гърция.

Крайната дестинация е София, където ще се завърнат, за да довършат сезона. При пристигането си на летище „Ел. Венизелос“, треньорът на отбора, Димитрис Итудис, предаде цялата атмосфера от Израел, описвайки шокиращ инцидент.

Първоначално той говори пред ЕРТ, казвайки:

"Условията бяха много трудни за целия отбор, що се отнася до нашия малък баскетболен свят. Основното е да има мир и да не се губят животи. Но тъй като разговорът е за баскетбол, отборът преживя някои трудни моменти, когато трябваше да бъде в убежища, за да избегнем всякакви наранявания или фатален изход. За щастие, намерихме начин през Египет, през летище Таба, да стигнем до Атина, а утре – дай Боже – да сме в София.

След това, в предаването „Атаириастои“ по СКАЙ, той добави:

„Успяхме вчера през Египет, на летище Таба, след като пренощувахме в Ейлат. Успяхме да стигнем до Египет и оттам да бъдем тук, докато разговарям с вас. Аз съм на летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина и пътуваме към нашата крайна дестинация, която ще бъде София, където, ако си спомняте, започна баскетболният сезон за нас като отбор.

В момента не виждам как мачовете могат да се върнат обратно в Израел или в Тел Авив като цяло и по тази причина, между другото, започнахме в България, в София, тъй като тогава все още не беше разрешено да има мачове в Израел. Върнахме се само за три месеца и поради всички тези операции, по същество се връщаме, с факта, че успяхме да излезем от Тел Авив.

Това е голямо усилие, което беше направено от отбора. Искам да спомена, че сме в постоянна комуникация и с нашето консулство в Тел Авив. Консулът, както и посланиците, бяха в честа комуникация с мен и с други членове на отбора, които са гърци. Успяхме, все пак, с една много добре организирана операция да напуснем Тел Авив, за да продължим ние, в нашия малък свят, тоест в баскетболния свят, дейността си.

За съжаление имах много лош опит, защото апартаментът ми се намира в центъра на Тел Авив, където, въпреки че гръцкото посолство е наблизо, както и други обществени сгради и служби се намират в непосредствена близост, в радиус от два до три километра. Много силна експлозия, която се случи – и вие също я предадохте – при която за съжаление загина жена, стана на 700 метра от апартамента. Шумът беше много силен, както и това усещане… Не искам никой да преживява това усещане.

Трябваше да напусна, да отида в хотел, за да пренощувам, защото имаше доста аларми, бомбардировки, както и прихващания на ракети. Тази ракета е една от тези, които преминаха и удариха къща, сграда, която по същество има почти готов етаж да се срути.

Да има мир. Това е основното. Ние да направим всичко възможно, за да вкореним поне в новите поколения да има мир и любов.“, заяви Итудис.