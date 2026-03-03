Известен коментатор твърди, че Джабари Паркър е имал друга опция след Партизан, агентът му е спрял всичко

В подкаста „Удвояване“ Авдич подчерта, че Паркър е бил близо до трансфер в Китай, където, по думите му, е трябвало да продължи кариерата си.

"Твърди се, че всичко е било договорено Паркър да отиде в Китай и този китайски клуб да поеме договора му до края на този, както и за следващия сезон.", заявява Един Авдич.

До реализацията на този трансфер обаче не се стигна. Както посочи, решението е било променено след реакция на агента на Паркър.

"Обаче, доколкото знам, неговият агент го е спрял. Казал е, че не се отива в Китай на тези години. Нещо такова…", допълва той.

Впоследствие Паркър все пак се е решил на Ховентут и така се е завърнал в Каталуния, където преди да дойде в Партизан е носил екипа на Барселона. Американецът в Белград е имал най-високия договор в отбора, оценен на около 2,5 милиона долара на сезон.



Американският баскетболист този сезон с екипа на „черно-белите“ изигра 15 мача в Евролигата с актив от 8 точки на мач, 3 борби и една асистенция.