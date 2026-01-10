Неймар започна работа по възстановяването си

Бразилската футболна суперзвезда Неймар започна процеса по възстановяването си след операцията на коляното, която претърпя на 22 декември, съобщава ESPN.

33-годишният нападател беше сниман в тренировъчната база на клубния си отбор Сантос и изглеждаше в добро настроение по време на заниманията си в залата за фитнес. Неймар правеше специфични упражнения, които целят да заздравят лявото му коляно след артроскопията, която му беше направена, за да се решат проблемите му с менискуса.

Бразилецът отложи операцията, за да довърши сезона в бразилското първенство със Сантос, помагайки на „черно-белите“ да се задържат в елитната дивизия на страната.

Неймар поднови договора си с родния си клуб тази седмица.

O trabalho de Neymar Jr na academia do CT Rei Pelé! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/NU3lLerbEv — Santos FC (@SantosFC) January 9, 2026

През последните години бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен се бори с контузии, но все още се надява да бъде повикан в селекцията на Карло Анчелоти за Мондиал 2026.

Голмайстор номер 1 за всички времена на бразилския национален отбор не е играл за „Селесао“ от октомври 2023 -а, а Анчелоти заяви, че той трябва да бъде напълно възстановен, за да бъде част от тима за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Бразилия ще започне участието си на турнира на 14 юни срещу Мароко, а останалите отбори в група C са Шотландия и Хаити.

Снимки: Gettyimages