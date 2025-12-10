Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. "Доктор Чудо" ще трябва да спасява Неймар

"Доктор Чудо" ще трябва да спасява Неймар

  • 10 дек 2025 | 18:00
  • 98
  • 0

Неймар се бори с проблеми с физическата си форма през цялата година, но завърши силно сезона с родния си клуб Сантос. Приносът му беше решаващ за избягването на изпадане и заемането на 12-то място в бразилския елит. В последните четири мача от кампанията в бразилската Серия “АНеймар показа забележително представяне, отбелязвайки пет гола и подавайки за още един. Усилията му донесоха победи на Сантос в последните им три мача, осигурявайки им оставане в елита. Акцентът на това възраждане беше брилянтен хеттрик при победата с 3:0 срещу Жувентуд.

Въпреки този късен подем Неймар все още е възпрепятстван от хронични проблеми с контузии. Сега той е фокусиран върху строг план за възстановяване, за да си върне пълната форма и да си заслужи повиквателна за националния отбор преди Световното първенство идното лято.

Неймар предстои да претърпи частична артроскопска менисцектомия на лявото коляно. След процедурата, според доклади на ESPN, той ще работи с Едуардо Сантос, известен бразилски физиотерапевт, наричан „Доктор Чудо“ заради ускоряването на времето за възстановяване, често с нетрадиционни методи.

Сантос, възпитаник на Папския католически университет (PUC) в Бело Оризонте с магистърска и докторска степен по спортна медицина, има впечатляваща автобиография. Преди това е ръководил медицинския отдел на китайския клуб Шанхай СИПГ и е работил с европейски отбори като Витес и Зенит.

Списъкът му с известни пациенти включва Хълк, Оскар, Филипе Коутиньо, а по-скоро и Матеус Куня от Манчестър Юнайтед и Родриго Мунис от Фулъм. В забележителен случай от 2015 г. той помогна на бившия бразилски национал Давид Луис да се върне на терена само за 10 дни след контузия, която първоначално се очакваше да го извади от игра за до 10 седмици.

Докато Неймар е отдаден на възстановяването си, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти ясно заяви, че на никого не му е гарантирано мястото в състава за Мондиала. Италианският треньор подчерта, че ще бъдат избрани само тези, които са в пикова физическа форма.

Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ
Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

„Има много добри играчи и трябва да избера такива, които са на 100% - заяви Анчелоти. - Това не се отнася само за Неймар; може да е Винисиус Жуниор. Ако Винисиус е на 90%, ще повикам друг състезател, който е на 100%, защото конкуренцията в този отбор е много високо, особено в атака.“

Той добави: „Трябва да мислим за национален тим, който може да бъде и с Неймар, и без Неймар. Ако той заслужава да попадне в него, ако е добре и по-добър от някой друг, той ще играе на Световното първенство, точка. Не дължа нищо на никого.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

  • 10 дек 2025 | 13:45
  • 5121
  • 24
Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

  • 10 дек 2025 | 13:25
  • 1488
  • 0
В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

  • 10 дек 2025 | 13:16
  • 2205
  • 5
Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

  • 10 дек 2025 | 12:41
  • 2340
  • 0
Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

  • 10 дек 2025 | 12:23
  • 2389
  • 1
Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

  • 10 дек 2025 | 12:10
  • 7843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7432
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10398
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27043
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15020
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 5998
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94785
  • 37