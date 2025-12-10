"Доктор Чудо" ще трябва да спасява Неймар

Неймар се бори с проблеми с физическата си форма през цялата година, но завърши силно сезона с родния си клуб Сантос. Приносът му беше решаващ за избягването на изпадане и заемането на 12-то място в бразилския елит. В последните четири мача от кампанията в бразилската Серия “А” Неймар показа забележително представяне, отбелязвайки пет гола и подавайки за още един. Усилията му донесоха победи на Сантос в последните им три мача, осигурявайки им оставане в елита. Акцентът на това възраждане беше брилянтен хеттрик при победата с 3:0 срещу Жувентуд.

Въпреки този късен подем Неймар все още е възпрепятстван от хронични проблеми с контузии. Сега той е фокусиран върху строг план за възстановяване, за да си върне пълната форма и да си заслужи повиквателна за националния отбор преди Световното първенство идното лято.

Неймар предстои да претърпи частична артроскопска менисцектомия на лявото коляно. След процедурата, според доклади на ESPN, той ще работи с Едуардо Сантос, известен бразилски физиотерапевт, наричан „Доктор Чудо“ заради ускоряването на времето за възстановяване, често с нетрадиционни методи.

Сантос, възпитаник на Папския католически университет (PUC) в Бело Оризонте с магистърска и докторска степен по спортна медицина, има впечатляваща автобиография. Преди това е ръководил медицинския отдел на китайския клуб Шанхай СИПГ и е работил с европейски отбори като Витес и Зенит.

Списъкът му с известни пациенти включва Хълк, Оскар, Филипе Коутиньо, а по-скоро и Матеус Куня от Манчестър Юнайтед и Родриго Мунис от Фулъм. В забележителен случай от 2015 г. той помогна на бившия бразилски национал Давид Луис да се върне на терена само за 10 дни след контузия, която първоначално се очакваше да го извади от игра за до 10 седмици.

Докато Неймар е отдаден на възстановяването си, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти ясно заяви, че на никого не му е гарантирано мястото в състава за Мондиала. Италианският треньор подчерта, че ще бъдат избрани само тези, които са в пикова физическа форма.

„Има много добри играчи и трябва да избера такива, които са на 100% - заяви Анчелоти. - Това не се отнася само за Неймар; може да е Винисиус Жуниор. Ако Винисиус е на 90%, ще повикам друг състезател, който е на 100%, защото конкуренцията в този отбор е много високо, особено в атака.“

Той добави: „Трябва да мислим за национален тим, който може да бъде и с Неймар, и без Неймар. Ако той заслужава да попадне в него, ако е добре и по-добър от някой друг, той ще играе на Световното първенство, точка. Не дължа нищо на никого.“