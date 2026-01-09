Трети национал пред трансфер в Гротадзолина

Националът Димитър Димитров е пред трансфер в италианския Юаса Батери (Гротадзолина), научи Sportal.bg. Така Димитров може да стане третия българин в състава след Илия Петков и Георги Татаров.

Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

В момента 25-годишният диагонал играе за корейския ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан), като дори днес записа 17 точки за 10-ата победа на тима в местната V-League.

Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия

По наша информация корейският клуб ще задържи българинът за още 1-2 мача и след това ще го пусне да премине в Гротадзолина. Димитър Димитров трябва да замени сърбинът Душан Петкович и да помогне на тима да се спаси от изпадане в италианската Суперлига, където е на последното 12-о място във временното класиране.

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Интересното е, че ако се стигне до трансфера на Димитров, то по посока на Бусан ще замине друг български национал - Денислав Бърдаров, който в момента пък е част от турския Истанбул ББ и се представя много силно.