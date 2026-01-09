Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Трети национал пред трансфер в Гротадзолина

Трети национал пред трансфер в Гротадзолина

  • 9 яну 2026 | 20:06
  • 2345
  • 1

Националът Димитър Димитров е пред трансфер в италианския Юаса Батери (Гротадзолина), научи Sportal.bg. Така Димитров може да стане третия българин в състава след Илия Петков и Георги Татаров.

Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея
Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

В момента 25-годишният диагонал играе за корейския ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан), като дори днес записа 17 точки за 10-ата победа на тима в местната V-League.

Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия
Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия

По наша информация корейският клуб ще задържи българинът за още 1-2 мача и след това ще го пусне да премине в Гротадзолина. Димитър Димитров трябва да замени сърбинът Душан Петкович и да помогне на тима да се спаси от изпадане в италианската Суперлига, където е на последното 12-о място във временното класиране.

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Интересното е, че ако се стигне до трансфера на Димитров, то по посока на Бусан ще замине друг български национал - Денислав Бърдаров, който в момента пък е част от турския Истанбул ББ и се представя много силно.

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

  • 9 яну 2026 | 19:22
  • 555
  • 1
Николай Николов се завръща в ЦСКА

Николай Николов се завръща в ЦСКА

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 1585
  • 1
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 9501
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

  • 9 яну 2026 | 17:53
  • 7311
  • 4
Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1281
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 23147
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Начало на двубоя в Пирея

Начало на двубоя в Пирея

  • 9 яну 2026 | 21:15
  • 1043
  • 4
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 8791
  • 23
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 22944
  • 101
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 20463
  • 22
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 17037
  • 69
Катастрофални първи 20 минути за Цървена звезда в Каунас

Катастрофални първи 20 минути за Цървена звезда в Каунас

  • 9 яну 2026 | 21:00
  • 1616
  • 0