Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 10-а победа за сезона в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му биха категорично като домакини Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан) с 3:0 (25:20, 26:24, 25:18) в 21-ата си среща от редовния сезон.

По този начин Бусан остава на 5-о място във временното класиране с 10 победи, 11 загуби и 31 точки. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на лидера КАЛ Джъмбос (Инчеон). Двубоят е във вторник (13 януари) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

Димитър Димитров изигра нов силен мач и заби 17 точки (1 блок и 3 аса) за победата на Бусан.