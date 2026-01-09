Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

  • 9 яну 2026 | 19:55
  • 332
  • 0
Силен Димитър Димитров със 17 точки донесе нова победа на Бусан в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 10-а победа за сезона в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му биха категорично като домакини Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан) с 3:0 (25:20, 26:24, 25:18) в 21-ата си среща от редовния сезон.

По този начин Бусан остава на 5-о място във временното класиране с 10 победи, 11 загуби и 31 точки. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на лидера КАЛ Джъмбос (Инчеон). Двубоят е във вторник (13 януари) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея
Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

Димитър Димитров изигра нов силен мач и заби 17 точки (1 блок и 3 аса) за победата на Бусан.

Още от Волейбол

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

  • 9 яну 2026 | 19:22
  • 554
  • 1
Николай Николов се завръща в ЦСКА

Николай Николов се завръща в ЦСКА

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 1583
  • 1
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 9497
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

  • 9 яну 2026 | 17:53
  • 7308
  • 4
Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1281
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 23147
  • 11
