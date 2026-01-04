Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) прекъснаха черната си серия от 13 поредни загуби от началото на сезона в италианската Суперлига и най-накрая записаха първа победа. Играчите на Масимилиано Ортензи надделяха изключително трудно и драматично като домакини на Чистерна Волей с 3:2 (20:25, 26:24, 25:22, 23:25, 15:9) в битката на дъното от от 14-ия кръг, играна тази вечер в зала "Пала Савели".

Въпреки успеха, Гротадзолина продължава да е на последното 12-о място във временното класиране, но вече с 1 победа, 13 загуби и 4 точки в актива си. В следващия 15-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са гости на 10-ия в подреждането Кунео. Мачът е в събота (10 януари) от 19,30 часа българско време.

Илия Петков и Гротадзолина със загуба №13 в Италия

Илия Петков игра цял мач и завърши с 4 точки (1 блок и 60% ефективност в атака - -4).

Георги Татаров пък направи силно включване като резерва за Гротадзолина, но на нетипичния за него пост на диагонал, и се отчете с 11 точки (1 блок, 3 аса и 64% ефективност в атака - +5) за успеха.

Над всички за домакините беше Микеле Федрици със страхотните 23 точки (1 блок, 2 аса, 49% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +11) за победата.

За гостите от Чистерна Филипо Ланца (1 блок, 57% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - -1) и Ефе Байрам (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +2) реализираха 18 и 17 точки, но и техните усилия се оказаха недостатъчни.

Снимки: legavolley.it