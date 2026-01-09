Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия

Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия

  9 яну 2026 | 19:24
Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера ще дебютира този месец във Формула Регионал Океания, което ще е част от подготовката за първия му сезон в японската Супер Формула. Програмата на финландеца в Нова Зеландия включва четири интензивни състезателни уикенда.

Кампанията на финландския пилот започна официално днес на пистата "Хамптън Даунс Моторспорт Парк", където програмата включваше три 30-минутни тренировъчни сесии. Рованпера веднага демонстрира напредък, като подобри времето си за обиколка с почти половин секунда в сравнение с теста в четвъртък и се класира на 13-о място сред 19-те пилоти.

В първата тренировка Рованпера остана на 0,735 секунди от най-доброто време. В следващите две сесии обаче финландецът не успя да се доближи толкова близо до челото. Във втората сесия Рованпера завърши 18-и, на 1,135 секунди от лидера, докато в последната тренировка се нареди на 17-о място, с изоставане от 1,348 секунди.

„Това ще бъде първият ми състезателен уикенд с такъв автомобил - Тойота FT-60, така че имам да уча още много неща. Да, предстои ми много учене и още повече каране, за да свикна с всичко“, заяви Рованпера пред вестник The New Zealand Herald.

„Основното в Нова Зеландия ще е да натрупам опит и стартове. Нивото на представяне не е важно, по-важното е да натрупам опит и време в този тип автомобили.“

„Най-голямата разлика е в скоростта и притискащата сила, имаш много повече сцепление. Автомобилите са много по-леки от рали колите, така че усещането е по-скоро като при картинг."

През уикенда на "Хамптън Даунс" ще се проведат общо четири старта. Първата квалификационна сесия е насрочена за късно вечерта в петък централноевропейско време.

