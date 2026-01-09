Това е снимката на годината в WRC

Стефан Беженару спечели конкурса за снимка на годината във WRC за 2025, след като феновете избраха неговия драматичен кадър от рали „Централна Европа“ за най-впечатляващата фотография на сезона.

Снимката-победител е заснета по време на есенната асфалтова класика и е уловила Джошуа Макърлийн с неговия Форд Puma Rally1 в полет. Кадърът е рамкиран от ярки цветове, летящи листа и стена от зрители, вдигнали телефоните си, докато автомобилът прелита покрай арката с надпис WRC - More Than a Machine, която рекламира документалния сериал за световния шампионат.

Изображението, направено на рали „Централна Европа“, се отличи сред селекция, изпълнена с рали фотография от световна класа. В крайна сметка феновете избраха композицията на Беженару за определящия визуален момент на сезон 2025.

„Развълнуван съм и все още ми е трудно да опиша с думи емоциите, които изпитах, след като научих новината - заяви авторът. - В свят, в който времето е изключително ценно, искам да благодаря на всички, които посетиха уебсайта на WRC и гласуваха за моята снимка – особено като се има предвид, че бях номиниран заедно с някои от най-добрите фотографи в рали средите.“

Той добави, че фотографията веднага се е превърнала в негов фаворит още в момента на заснемането. „Знаех от мига, в който я заснех на рали „Централна Европа“, че това ще бъде моето предложение за снимка на годината във WRC. В нея има от всичко по малко: скорост, цветове, напрежение.

Ежегодният конкурс за снимка на годината във WRC отличава най-добрите кадри от сезона на Световния рали шампионат. Крайният победител се определя чрез гласуване на феновете след предварително подбрана селекция от забележителни изображения от ралита по целия свят.

Снимка: Стефан Беженару