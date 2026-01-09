Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Това е снимката на годината в WRC

Това е снимката на годината в WRC

  • 9 яну 2026 | 18:48
  • 226
  • 0
Това е снимката на годината в WRC

Стефан Беженару спечели конкурса за снимка на годината във WRC за 2025, след като феновете избраха неговия драматичен кадър от рали „Централна Европа“ за най-впечатляващата фотография на сезона.

Снимката-победител е заснета по време на есенната асфалтова класика и е уловила Джошуа Макърлийн с неговия Форд Puma Rally1 в полет. Кадърът е рамкиран от ярки цветове, летящи листа и стена от зрители, вдигнали телефоните си, докато автомобилът прелита покрай арката с надпис WRC - More Than a Machine, която рекламира документалния сериал за световния шампионат.

Рали "Канарските острови" остава в WRC до 2029 година
Рали "Канарските острови" остава в WRC до 2029 година

Изображението, направено на рали „Централна Европа“, се отличи сред селекция, изпълнена с рали фотография от световна класа. В крайна сметка феновете избраха композицията на Беженару за определящия визуален момент на сезон 2025.

„Развълнуван съм и все още ми е трудно да опиша с думи емоциите, които изпитах, след като научих новината - заяви авторът. - В свят, в който времето е изключително ценно, искам да благодаря на всички, които посетиха уебсайта на WRC и гласуваха за моята снимка – особено като се има предвид, че бях номиниран заедно с някои от най-добрите фотографи в рали средите.“

Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?
Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?

Той добави, че фотографията веднага се е превърнала в негов фаворит още в момента на заснемането. „Знаех от мига, в който я заснех на рали „Централна Европа“, че това ще бъде моето предложение за снимка на годината във WRC. В нея има от всичко по малко: скорост, цветове, напрежение.

Ежегодният конкурс за снимка на годината във WRC отличава най-добрите кадри от сезона на Световния рали шампионат. Крайният победител се определя чрез гласуване на феновете след предварително подбрана селекция от забележителни изображения от ралита по целия свят.

Рали "Унгария" отпадна от календара на Европейския рали шампионат
Рали "Унгария" отпадна от календара на Европейския рали шампионат

Снимка: Стефан Беженару

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Колко по-бавни ще станат моторите в MotoGP през 2027 година?

Колко по-бавни ще станат моторите в MotoGP през 2027 година?

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 665
  • 0
Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

  • 9 яну 2026 | 13:14
  • 4245
  • 0
Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 735
  • 0
Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

  • 9 яну 2026 | 12:52
  • 1668
  • 2
Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

  • 8 яну 2026 | 20:45
  • 1858
  • 0
Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

  • 8 яну 2026 | 20:03
  • 2774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 1307
  • 3
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 18657
  • 70
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 19211
  • 19
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 8089
  • 13
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 15404
  • 59
Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

  • 9 яну 2026 | 19:00
  • 665
  • 0