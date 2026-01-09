Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Шеф на Лудогорец потвърди завръщането на голмайстор

Шеф на Лудогорец потвърди завръщането на голмайстор

  • 9 яну 2026 | 13:56
  • 1585
  • 0

Нападателят Руан Секо ще се завърне в Лудогорец! Това потвърди спортният директор на клуба Георги Караманджуков, който разкри, че в момента бразилецът минава прегледи.

През миналата зима 24-годишният голмайстор беше продаден от "орлите" на Ботафого за около 10 млн. евро, а сега се завръща на "Хювефарма Арена" под наем за 12 месеца.

Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт
Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт

"Имаме достатъчно футболисти. Проблемът е контузиите. Може би само това не успяхме да предвидим. Това повлия на резултатите и на класирането. Ще взимаме футболисти, които могат да ни бъдат полезни. В момента Руан Секо минава прегледи. Благодарим на Ботафого за разбирането. Взимаме го при изключително изгодни условия за клуба", каза Караманджуков след срещата между клубовете от efbet Лига, БФС и БПФЛ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт

Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт

  • 9 яну 2026 | 13:49
  • 1280
  • 2
Промени в състава на Партизан

Промени в състава на Партизан

  • 9 яну 2026 | 13:27
  • 611
  • 1
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 2864
  • 4
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 11035
  • 15
Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция

Синът на Александър Тунчев заминава с ЦСКА за Турция

  • 9 яну 2026 | 12:53
  • 2829
  • 3
Ремонтът на "Бончук" започна от съблекалните, мисли се и за осветление

Ремонтът на "Бончук" започна от съблекалните, мисли се и за осветление

  • 9 яну 2026 | 12:00
  • 938
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 358
  • 0
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 11035
  • 15
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 16731
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 2864
  • 4
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 7984
  • 31
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 7928
  • 11