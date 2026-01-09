Шеф на Лудогорец потвърди завръщането на голмайстор

Нападателят Руан Секо ще се завърне в Лудогорец! Това потвърди спортният директор на клуба Георги Караманджуков, който разкри, че в момента бразилецът минава прегледи.

През миналата зима 24-годишният голмайстор беше продаден от "орлите" на Ботафого за около 10 млн. евро, а сега се завръща на "Хювефарма Арена" под наем за 12 месеца.

Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт

"Имаме достатъчно футболисти. Проблемът е контузиите. Може би само това не успяхме да предвидим. Това повлия на резултатите и на класирането. Ще взимаме футболисти, които могат да ни бъдат полезни. В момента Руан Секо минава прегледи. Благодарим на Ботафого за разбирането. Взимаме го при изключително изгодни условия за клуба", каза Караманджуков след срещата между клубовете от efbet Лига, БФС и БПФЛ.