Рали "Унгария" отпадна от календара на Европейския рали шампионат

Първият кръг от сезона на Европейския рали шампионат (ERC) за 2026 - рали "Унгария", беше отменен и няма да се проведе. Слуховете за това се появиха броени дни преди анулирането му и от ФИА обясниха, че нямат възможност да го заместят с друго състезание през март.

Макадамовото състезание, което беше насрочено за 20-22 март, е отпаднало от календара, като според информациите причината за това са финансови фактори. Състезателите са били уведомени за отмяната на събитието по-рано тази седмица.

Организаторите на шампионата вече работят по осигуряването на подходящ заместник на "Унгария". Понастоящем се очаква сезонът да започне с рали "Сиера Морена" (17-19 април). Миналата година испанската асфалтова надпревара беше спечелена от българския пилот Николай Грязин.

Мениджърът на ERC Йън Кембъл, заяви пред DirtFish: „След като бяхме информирани, че рали "Унгария" е отменено, започнахме работа по намирането на подходящ заместник. Процесът е в ход и ще предоставим актуална информация своевременно.“

Унгария дебютира в ERC през 2019 г., когато беше домакин на драматичен финал на сезона, в който Крис Инграм спечели шампионската титла. Оттогава състезанието присъства в календара всяка година, с изключение на 2022 г., когато не се проведе поради многократни проблеми с безопасността.

