  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Рали "Канарските острови" остава в WRC до 2029 година

Рали "Канарските острови" остава в WRC до 2029 година

  • 9 яну 2026 | 15:02
  • 75
  • 0
Рали "Канарските острови" остава в WRC до 2029 година

Рали „Канарските острови“ ще продължи да бъде част от календара на Световния рали шампионат (WRC) поне до 2029 година, след като организаторите на надпреварата подписаха нов тригодишен договор за нейното провеждане.

Ралито дебютира в WRC през сезон 2025 с двугодишен договор, след като преди това беше част от календара на Европейския рали шампионат (ERC) от 2013 година. Асфалтовата надпревара на остров Гран Канария отбеляза огромен успех при първото си провеждане и не е изненадващо, че тя бързо-бързо си осигури по-дългосрочно бъдеще в календара на WRC.

„Рали „Канарските острови“ направи моментално и много позитивно въздействие върху WRC – обясни евент директорът на WRC Саймън Ларкин. – Качеството на събитието, характерът на пътищата и ангажираността на всички местни, регионални и национални партньори ни дават увереност в неговото дългосрочно бъдеще в календара.

„Подписването на това споразумение до 2029 година е важно стъпка към изграждането на стабилност и продължителност в шампионата. Икономическото отражение върху острова след първото събитие беше толкова голямо, че ние искахме моментално да подсигурим бъдещето на рали „Канарските острови“ в WRC“, каза още Ларкин.

