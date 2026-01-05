Вратар с български корени премина в Бундеслигата

Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Борещият се за оцеляването си в Първа Бундеслига Санкт Паули привлече в състава си вратаря Емил Газдов, който е от български произход. 22-годишният страж, който е роден и израснал в Канада, ще играе в отбора от Хамбург като преотстъпен до края на сезона от Монреал Импакт с опция за закупуване през следващото лято.

194-сантиметровият вратар познава германския футбол. В периода 2020-2022 година той е част от юношеската селекция на Нюрнберг.

Газдов пристига в Санкт Паули като заместник на третия вратар Зимон Шпари, който играе основно в дублиращия състав. Шпари получи тежка травма на глезена и ще отсъства дълго време от терените. Титулярен страж на отбора пък е босненецът Никола Васил, а негова резерва е Бен Фол.

„Емил е много динамичен и експлозивен в движенията си, освен това излъчва спокойствие, хладнокръвие и увереност. Той добре предугажда дългите подавания и има смелостта да напуска вратата при необходимост, за да подпомага в защитните действия на отбора“, коментира старши треньорът Александър Блесин, цитиран от БТА.

Преди трансфера си в МЛС в тима на Монреал българинът играе за Пасифик ФК в канадската Висша лига, в която е избран за играч на сезона през 2024 година.

Снимки: https://www.facebook.com/FCSP

