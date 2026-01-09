Ясни са детайлите по новия договор на Упамекано с Байерн, има важна подробност

Удължаването на договора на Дайо Упамекано с Байерн (Мюнхен) вече е на практика сигурно и обявяването му е въпрос на дни. Сегашният контракт на французина изтича в края на сезона и доста отбори следяха внимателно случващото се, но в крайна сметка 27-годишният бранител е решил да остане при баварците.

Байерн и Упамекано са се разбрали за най-важното

По този повод детайлите по новия договор бяха изнесени от “Билд” и “Екип”. Упамекано ще подпише до 2030 или 2031 г., като ще се превърне в един от най-скъпоплатените играчи на Байерн и ще получава близо 20 млн. евро бруто на година. Футболистът ще прибере и солиден бонус за удължаването на контракта си, който ще е също от 20 млн. евро.

The details of Dayot Upamecano's new contract:



• Signature & announcement expected in the next few days

• Contract until 2030 or 2031

• Salary up to €20m gross per year

• €20m signing fee

• €65m release clause valid from summer 2027

• Vincent Kompany's extension was… pic.twitter.com/nC6HeJWphZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2026

Важна подробност е, че Упамекано и неговият агент са успели да договорят футболистът да има откупна клауза в новия си контракт. Тя ще е в размер на 65 млн. евро и според “Екип” ще бъде валидна от лятото на 2027 г. Така френският национал все пак е оставил вратичка за евентуален бъдещ трансфер в друг клуб, като клаузата ще му дава сигурност за в бъдеще.

Информациите са, че наставникът на Байерн Венсан Компани е бил ключов фактор в решението на Упамекано да продължи договора си с клуба. Двамата са имали разговор в последните няколко седмици и белгийският специалист още веднъж е изразил своята признателост и желанието си да работи със защитника.

After a long hesitation, Bayern have decided to grant Dayot Upamecano his wish of a €65m release clause that can be activated from summer 2027. The extension is now a matter of time. But the release clause doesn't necessarily mean that Upamecano is planning to leave after one… pic.twitter.com/iB5PNfXC21 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2026

Факт е, че под ръководството на Компани Упамекано чувствително подобри играта и представянето си в отбрана, като вече много по-рядко допуска сериозни грешки.

