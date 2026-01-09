Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Ясни са детайлите по новия договор на Упамекано с Байерн, има важна подробност

Ясни са детайлите по новия договор на Упамекано с Байерн, има важна подробност

  • 9 яну 2026 | 15:21
  • 660
  • 0

Удължаването на договора на Дайо Упамекано с Байерн (Мюнхен) вече е на практика сигурно и обявяването му е въпрос на дни. Сегашният контракт на французина изтича в края на сезона и доста отбори следяха внимателно случващото се, но в крайна сметка 27-годишният бранител е решил да остане при баварците.

Байерн и Упамекано са се разбрали за най-важното
Байерн и Упамекано са се разбрали за най-важното

По този повод детайлите по новия договор бяха изнесени от “Билд” и “Екип”. Упамекано ще подпише до 2030 или 2031 г., като ще се превърне в един от най-скъпоплатените играчи на Байерн и ще получава близо 20 млн. евро бруто на година. Футболистът ще прибере и солиден бонус за удължаването на контракта си, който ще е също от 20 млн. евро.

Важна подробност е, че Упамекано и неговият агент са успели да договорят футболистът да има откупна клауза в новия си контракт. Тя ще е в размер на 65 млн. евро и според “Екип” ще бъде валидна от лятото на 2027 г. Така френският национал все пак е оставил вратичка за евентуален бъдещ трансфер в друг клуб, като клаузата ще му дава сигурност за в бъдеще.

Информациите са, че наставникът на Байерн Венсан Компани е бил ключов фактор в решението на Упамекано да продължи договора си с клуба. Двамата са имали разговор в последните няколко седмици и белгийският специалист още веднъж е изразил своята признателост и желанието си да работи със защитника.

Факт е, че под ръководството на Компани Упамекано чувствително подобри играта и представянето си в отбрана, като вече много по-рядко допуска сериозни грешки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пристигането на Кансело в Барселона се отлага засега

Пристигането на Кансело в Барселона се отлага засега

  • 9 яну 2026 | 13:36
  • 3387
  • 4
Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 1545
  • 3
Наполи с интерес към забравения Стърлинг

Наполи с интерес към забравения Стърлинг

  • 9 яну 2026 | 12:54
  • 1666
  • 0
Собослай: Ливърпул направи крачка напред

Собослай: Ливърпул направи крачка напред

  • 9 яну 2026 | 11:44
  • 2005
  • 3
Иниго Мартинес за завръщането си в Барса: Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много

Иниго Мартинес за завръщането си в Барса: Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много

  • 9 яну 2026 | 11:41
  • 10594
  • 3
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 9867
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 8294
  • 18
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 14426
  • 18
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 18969
  • 10
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 4854
  • 8
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 10865
  • 38
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 9867
  • 13