Ясни са детайлите по новия договор на Упамекано с Байерн, има важна подробност

Удължаването на договора на Дайо Упамекано с Байерн (Мюнхен) вече е на практика сигурно и обявяването му е въпрос на дни. Сегашният контракт на французина изтича в края на сезона и доста отбори следяха внимателно случващото се, но в крайна сметка 27-годишният бранител е решил да остане при баварците.
Байерн и Упамекано са се разбрали за най-важното
По този повод детайлите по новия договор бяха изнесени от “Билд” и “Екип”. Упамекано ще подпише до 2030 или 2031 г., като ще се превърне в един от най-скъпоплатените играчи на Байерн и ще получава близо 20 млн. евро бруто на година. Футболистът ще прибере и солиден бонус за удължаването на контракта си, който ще е също от 20 млн. евро.
Важна подробност е, че Упамекано и неговият агент са успели да договорят футболистът да има откупна клауза в новия си контракт. Тя ще е в размер на 65 млн. евро и според “Екип” ще бъде валидна от лятото на 2027 г. Така френският национал все пак е оставил вратичка за евентуален бъдещ трансфер в друг клуб, като клаузата ще му дава сигурност за в бъдеще.
Информациите са, че наставникът на Байерн Венсан Компани е бил ключов фактор в решението на Упамекано да продължи договора си с клуба. Двамата са имали разговор в последните няколко седмици и белгийският специалист още веднъж е изразил своята признателост и желанието си да работи със защитника.
Факт е, че под ръководството на Компани Упамекано чувствително подобри играта и представянето си в отбрана, като вече много по-рядко допуска сериозни грешки.
Снимки: Imago