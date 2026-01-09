Джони Хърбърт: Верстапен отново ще атакува титлата

Бившият пилот от Формула 1 Джони Хърбърт смята, че световната титла на Ландо Норис ще подхрани мотивацията на Макс Верстапен да си върне короната. След като спечели всички световни титли от 2021 до 2024, Верстапен се размина за 2 точки с пети пореден трофей през 2025, с което щеше да изравни рекорда на Михаел Шумахер от началото на века.

В крайна сметка нидерландецът завърши на две точки зад Ландо Норис в класирането, след като по-рано през сезона изоставаше със 104 точки от лидера в шампионата.

Хърбърт, който е и бивш стюард в Формула 1, е на мнение, че това само ще направи Верстапен още по-нетърпелив да спечели отново титлата.

„Макс Верстапен ще бъде разочарован, че не е спечелил, но в известен смисъл и щастлив, че точно Ландо Норис стана световен шампион, тъй като двамата са приятели - обясни Хърбърт. - Но Макс със сигурност ще си мисли: „Ще се погрижа да си върна тази световна титла“. Така че за Ландо няма да може да почива на лаврите си. Макс ще му каже да се наслаждава, докато може, защото той отново идва."

Според Хърбърт, Норис вече се нарежда сред най-добрите световни шампиони в дългата история на Формула 1. Британецът вижда области, в които пилотът на McLaren все още трябва да се подобри, но смята, че Норис има и много потенциал, който тепърва ще разгръща.

