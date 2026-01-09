Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

  • 9 яну 2026 | 13:14
Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

Отборът на Ауди стартира успешно своето участие във Формула 1 по време на днешния снимачен ден, който германският тим провежда на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Според информация, идваща от Испания, болидът R26 е завъртял без никакви проблеми своята първа обиколка, в която са направени различни системни проверки, които не са показали никакви дефекти. Не е ясно кой измежду Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето е имал честта да бъде първият пилот, извел Ауди на пистата, но по-вероятно е това да е бил опитният германец.

Иначе и двамата ще карат в хода на днешния ден, в който Ауди ще може да направи най-много 200 километра на „Каталуния“. Очаква се Хюлкенберг и Бортолето да си разделят този километраж поравно и да направят съответно по 21 тура на испанското трасе.

Ауди ще представи официално своите цветове за дебютния си сезон във Формула 1 на 20 януари в Берлин, след което ще се завърне в Барселона за първия предсезонен тест. Той ще се проведе между 26 и 30 януари, а в него всеки тим ще може да участва в три от петте дена за изпитания.

Снимки: Audi

