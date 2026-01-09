Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Новобранецът в MotoGP Диого Морейра ще бъде спонсориран от марката за масла и химически продукти на Хонда - Pro Honda, съобщи японският гигант. Компанията под шапката на Хонда ще е основен спонсор на Морейра през предстоящия сезон.
Така Морейра ще бъде заявен за Pro Honda LCR за сезона, а неговият съотборник Йоан Зарко ще продължи да бъде подкрепян от досегашния си основен спонсор Castrol.
Предишното партньорство на LCR с Idemitsu, което започна с Такааки Накагами през 2018 година, приключи след напускането на Сомкиат Чантра в края на миналия сезон.
Официалните цветове на мотоциклета на Морейра все още не са разкрити. Въпреки това, марката Pro Honda направи своя дебют в MotoGP по време на участието на Щефан Брадл с уайлд кард в Гран При на Солидарността през 2024. Впоследствие брандът се появи и при следващи участия на тестовия екип на HRC с Алейш Еспаргаро и Накагами през изминалия сезон. Новината за спонсорството беше обявена от Лучо Чекинело и Котаро Шимизу.
Морейра, който е настоящият световен шампион в Moto2, ще се завърне на пистата със своя RC213V по време на тестовете на пистата „Сепанг“ между 29 и 31 януари.
