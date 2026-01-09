Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 125
  • 0
Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Новобранецът в MotoGP Диого Морейра ще бъде спонсориран от марката за масла и химически продукти на Хонда - Pro Honda, съобщи японският гигант. Компанията под шапката на Хонда ще е основен спонсор на Морейра през предстоящия сезон.

Така Морейра ще бъде заявен за Pro Honda LCR за сезона, а неговият съотборник Йоан Зарко ще продължи да бъде подкрепян от досегашния си основен спонсор Castrol.

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес
Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

Предишното партньорство на LCR с Idemitsu, което започна с Такааки Накагами през 2018 година, приключи след напускането на Сомкиат Чантра в края на миналия сезон.

Официалните цветове на мотоциклета на Морейра все още не са разкрити. Въпреки това, марката Pro Honda направи своя дебют в MotoGP по време на участието на Щефан Брадл с уайлд кард в Гран При на Солидарността през 2024. Впоследствие брандът се появи и при следващи участия на тестовия екип на HRC с Алейш Еспаргаро и Накагами през изминалия сезон. Новината за спонсорството беше обявена от Лучо Чекинело и Котаро Шимизу.

Морейра, който е настоящият световен шампион в Moto2, ще се завърне на пистата със своя RC213V по време на тестовете на пистата „Сепанг“ между 29 и 31 януари.

Пилот от MotoGP разкри, че е бил арестуван като тийнейджър в Испания
Пилот от MotoGP разкри, че е бил арестуван като тийнейджър в Испания
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

  • 8 яну 2026 | 20:45
  • 1442
  • 0
Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

  • 8 яну 2026 | 20:03
  • 2461
  • 0
Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

  • 8 яну 2026 | 19:22
  • 1623
  • 0
И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

  • 8 яну 2026 | 19:00
  • 1338
  • 0
Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

  • 8 яну 2026 | 18:05
  • 941
  • 0
Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

  • 8 яну 2026 | 17:57
  • 973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6537
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13574
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 455
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3690
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3046
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5621
  • 7