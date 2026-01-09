Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Новобранецът в MotoGP Диого Морейра ще бъде спонсориран от марката за масла и химически продукти на Хонда - Pro Honda, съобщи японският гигант. Компанията под шапката на Хонда ще е основен спонсор на Морейра през предстоящия сезон.

Така Морейра ще бъде заявен за Pro Honda LCR за сезона, а неговият съотборник Йоан Зарко ще продължи да бъде подкрепян от досегашния си основен спонсор Castrol.

Honda telah resmi mengumumkan Sponsorship Agreement dengan Honda LCR, yang mana rookie Diogo Moreira akan berlomba di bawah bendera Pro Honda LCR pada Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 🤝 pic.twitter.com/LwMmw99pj2 — Scherazade (@ScherazadeMS) January 9, 2026

Предишното партньорство на LCR с Idemitsu, което започна с Такааки Накагами през 2018 година, приключи след напускането на Сомкиат Чантра в края на миналия сезон.

Официалните цветове на мотоциклета на Морейра все още не са разкрити. Въпреки това, марката Pro Honda направи своя дебют в MotoGP по време на участието на Щефан Брадл с уайлд кард в Гран При на Солидарността през 2024. Впоследствие брандът се появи и при следващи участия на тестовия екип на HRC с Алейш Еспаргаро и Накагами през изминалия сезон. Новината за спонсорството беше обявена от Лучо Чекинело и Котаро Шимизу.

Морейра, който е настоящият световен шампион в Moto2, ще се завърне на пистата със своя RC213V по време на тестовете на пистата „Сепанг“ между 29 и 31 януари.

