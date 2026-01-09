Популярни
Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Новите играчи в Спартак (Варна) ще повишат конкуренцията

Новите играчи в Спартак (Варна) ще повишат конкуренцията

  • 9 яну 2026 | 11:08
  • 378
  • 0

Отборът на Спартак (Варна) започна подготовка с привличането на няколко играчи. Желанието на треньорския щаб на "соколите" е да има по-голяма възможност за избор от резервната скамейка през пролетта за здравите битки в борбата за оцеляване. Привличането на Димо Кръстев е стратегически ход, а това означава, че двойката централни бранители на варненци Матео Петрашило и Ангел Грънчов имат равностоен заместник.

Бразилското трио от Ботев (Пловдив) Джон Емануел, Тайлсон и Талес ще бъде доста полезно от гледна точка и на факта, че  тримата ще играят като преотстъпени на "Коритото". Пловдивският тим ще ги осигурява, което е облекчение с оглед и на финансовата ситуация на Спартак (Варна).

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

При всички положения това е добре и за пловдивчани, тъй като при добри изяви могат да бъдат продадени или задържани след края на сезона от "канарчетата". Джон Емануел е типичен дефанзивен халф, а в средата на терена  ще бъде алтернатива на младежките национали Цветослав Маринов и Дамян Йорданов. Талес играе отляво. На този пост се подвизава най-конвертируемият футболист на Спартак - Шанде, за когото ръководството все още очаква добра оферта.

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Тайлсон и най-новото попълнение - португалецът Жота Лопес, на практика трябва да внесат повече креативност в атакуващ план. Именно след продажбата на Бернардо Коуто наставникът на "соколите" Гьоко Хаджиевски заяви, че търси този тип играч, който да бъде връзката между халфовата линия и нападението. До първата контрола срещу Фратрия на 15 януари се очаква селекцията за новия полусезон да е готова.

Пламен Трендафилов

