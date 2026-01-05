Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Васил Петров се завърна в Спартак (Варна)

Васил Петров се завърна в Спартак (Варна)

  5 яну 2026
  • 261
  • 0
Васил Петров се завърна в Спартак (Варна)

Васил Петров се завръща в Спартак (Варна), съобщиха от клуба.

Под негово ръководство Спартак Варна се завърна в А група след 13-годишно отсъствие, като извървя пътя от Трета лига до Първа лига.

Васил Петров е новият директор на Детско-юношеската академия (ДЮА) на Спартак Варна.

За последно той заемаше позициите Спортен директор, Старши треньор и Директор ДЮА във Фратрия. Работил е също и в Complutense Alcalá (Испания).

Той е създател на ФК Варна 2017 и ФК София 2010, който по-късно се преименува на „Царско село“ и беше част от елита на българския футбол.

Васил Петров е завършил НСА „Васил Левски“ с профил „Треньор по футбол“, а към момента преминава обучение за UEFA Pro лиценз, като се очаква около месец юли да притежава най-високата треньорска степен.

"С назначаването му си поставяме следните цели:

• Подобряване на организацията и структурата на академията

• Изсветляване и подреждане на финансовата част в ДЮА

• Внедряване на иновативни методи, чрез които децата да имат повече часове за развитие на индивидуалните си качества

• Изграждане на нови тренировъчни съоръжения – Футбол 3, 2 vs 2, стена и други, с цел повече игрови ситуации и докосвания

• Целенасочено търсене на спонсори, подпомагащи изключително развитието на ДЮШ

• Работа по единна методика и визия, базирани на чуждестранни модели на обучение", съобщават още варненци.

