Гьоко: Спартак ще бъде по-силен! Ще имаме поне 6-7 добри попълнения

Футболистите на Спартак (Варна) започнаха подготовка за втория полусезон, а старши треньорът Гьоко Хаджиевски заяви, че е оптимист, че тимът ще бъде по-добър от показаното през есенния дял на първенството. "По време на паузата в клуба се работеше интензивно с проверяване на информации, контакти с футболисти. Към този момент е трудно да говорим кой ще дойде и колко точно футболисти ще бъдат тук. Има и доста млади футболисти, които трябва да видим. Поне 6-7 човека ще имаме добри попълнения. Това би трябвало да бъде разликата от есенния полусезон – да освежим тима и да го попълним с по-качествени футболисти", коментира Хаджиевски преди днешната първа тренировка от зимната подготовка.

"Когато започнахме есенния дял, имахме доста свежест и се борехме, а в края отстъпвахме заради неприятности и контузии на футболисти. Но да не се връщаме към това. Сигурен съм, че ще направим всичко възможно да сме по-силни през втория полусезон", уверен е наставникът на варненци.

"В момента сме във фаза на разговори. Може и да не сме доволни от някои футболисти, но трябва да се говори с тях, защото имат договори. Планираме до 15-20 януари да знаем каква е ситуацията. Търсим футболисти в защита, опорни халфове и в нападение. Нормално и на мястото на Бернардо Коуто - плеймейкър", каза още Гьоко Хаджиевски, а по повод плана за подготовката, специалистът заяви: "На 15 януари имаме планирана първа контрола с Фратрия. На 24 януари ще играем срещу Дунав Русе и доколкото знам на 29 срещу Миньор, които ще бъдат на подготовка тук. Значи тези три контроли, плюс още една, която можем да направим до края на месеца. Мачовете са много важни, но по-важното за мен е, че нямахме време лятото преди първенството. Сега целият фокус ще бъде върху физическата подготовка и адаптирането на новите, които ще дойдат.

Спартак започна с трима на проби, Гетов: Мисля, че ще останем в групата

Интензивна работа, без компромиси. Много сериозно ще се хвърлим в работата. Моето желание е да работим по-добре от всички клубове. Тренировките ще бъдат доста интензивни и графикът на тренировките също. Ще бъдем много по-готови от лятото. Тук ще се подготвяме, а всяка седмица ще имаме по четири двуразови тренировки. Ние имаме добри условия, много отбори идват на подготовка тук. Не сме в най-добрата ситуация да се разхвърляме с пари и всичко, а пък имаме добри условия да се подготвим. Завършвам с това, че съм оптимист, че Спартак ще бъде по-силен".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto