Спартак (Вн) подписа със заместник на Берна

24-годишният португалец Жота Лопес подписа договор със Спартак (Варна). Той пристига от третодивизионния Вила Меа, като предпочитаната му позиция е ляв полузащитник. Очаква се Лопес да замести Бернардо Коуто в ролята на атакуващ халф. С отбора на "соколите" тренират още Джон Емануел, Талису Гонсалвеш и Талис Жоао да Силва, които до скоро бяха част от състава на Ботев (Пловдив), както и младият вратар Боян Дишков. Очаква се към тима да се присъедини и вратар от чужбина.

Тренировки със Спартак (Варна) провеждат също Боян Иванов и Петър Принджев. Новите попълнения ще бъдат тествани в първата контрола на отбора срещу Фратрия, която ще се състои на 15 януари в Белослав. По време на старта на зимната подготовка стана ясно, че по-голямата част от футболистите, които в края на миналата година лекуваха различни контузии и пропуснаха последните мачове, вече са започнали интензивна подготовка.

Деян Лозев, Ангел Грънчов, Илкер Будинов и Колако Джонсън трябва да наваксат пропуснатите тренировки през изминалия полусезон, като добрата новина е, че се очаква до началото на пролетния дял да бъдат напълно готови за игра. Единственият футболист, който на този етап остава извън групата, е левият халф-бек Лукас Магджински. В подготовката участват и няколко юноши на клуба с професионални договори, които ще получат шанс да впечатлят треньорския щаб по време на контролите.

Това са вратарят Валентин Димитров, защитникът Кристиян Курбанов и офанзивните футболисти Александър Александров, Александър Янчев, Даниел Халачев и Данил Затонов. Първата проверка на Спартак Варна е в четвъртък, 15 януари, срещу Фратрия в Белослав.



Пламен Трендафилов