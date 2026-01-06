Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) започна с двама нови играчи

Спартак (Варна) започна с двама нови играчи

  • 6 яну 2026 | 09:25
  • 270
  • 0

Отборът на Спартак (Варна) започна подготовка за новия полусезон с двама нови играчи. Това са левият халф-бек Борис Иванов, който идва от Пирин (Благоевград). Другият футболист е талантът от Ямбол Петър Принджев. Крилото на третодивизионния клуб направи добро впечатление на ръководството и треньорския щаб на "соколите" по време на 1/16-финалния двубой от турнира за Купата на страната през изминалата година между Ямбол и Спартак, завършил 3:1 в полза на варненци.

Гьоко: Спартак ще бъде по-силен! Ще имаме поне 6-7 добри попълнения
Гьоко: Спартак ще бъде по-силен! Ще имаме поне 6-7 добри попълнения

На практика след няколко дни се очаква да падне и забраната на ФИФА за картотекиране на нови играчи, а по този начин Спартак ще има възможност да се подсили с желаните попълнения за пролетния полусезон. Очакват се поне още петима нови състезатели, които ще бъдат тествани в предстоящите контролни срещи.

Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto

