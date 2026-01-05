Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак започна с трима на проби, Гетов: Мисля, че ще останем в групата

Спартак започна с трима на проби, Гетов: Мисля, че ще останем в групата

  5 яну 2026 | 16:39
  • 415
  • 0
Спартак започна с трима на проби, Гетов: Мисля, че ще останем в групата

Спартак (Варна) стартира с 21 футболисти в първата тренировка от зимната подготовка, като сред тях има трима играчи на проби. Очаква се в хода на подготовката общо около 7–8 футболисти да преминат пробен период.

От утре към тренировъчния процес ще се присъединят Матео Петрашило и Шанде. В четири дни от седмицата отборът ще провежда двуразови тренировки, а в останалите дни ще тренира едноразово. В следващите дни се очаква да отпадне забраната на ФИФА за картотекиране на нови футболисти, след което ще бъдат обявени и първите нови попълнения.

Сигурните съперници за контроли до момента са:

• Фратрия – в Белослав (15.01)
• Дунав – в Русе (24.01)
• Миньор Перник - във Варна (29.01)

Продължава търсенето на съперник и за четвърта контролна среща.

Новият спортен директор Пламен Гетов пък сподели, че "соколите" ще успеят да останат в efbet Лига.

"Ще наблюдавам нови футболисти и ще помагам с каквото мога. Обадиха ми се, приех да дойда на разговор, чух как са нещата и се съгласих.

Радвам се за Маринов и ще се радвам и за другите, които се развиват. Ще търсим и други. Истината е в младигте. По-добре да вземем някой от школата, отколкото да търсим отвън.

Още ми е рано да променям. Ще искам треньорите в школата да работят по начина, по който трябва да работят.

Спартак бе на добро ниво през първия полусезон, справяше се добре. В тежките мачове късата пейка му изигра лоша шега. Играят едни и същи 13-14 човека.

Има много работа за вършене и трябва да я свършим. Мисля, че ще останем в групата", каза Гетов, след което сподели и няколко думи за Димитър Пенев.

"Той е уникален и като човек, и като треньор. Щом направи така, че толкова много звезди да се прегръщат и целуват, да няма дрязги, значи е голям човек."

