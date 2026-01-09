Крушарски: Ботев винаги искат нещо - сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе категоричен, че четвъртфиналът за Купата на България с Ботев (Пловдив) на "Лаута" ще се играе според предварително обявения термин – 10-12 февруари (вторник-четвъртък). Както е известно, "канарчетата" поискаха промяна на датата и настояват сблъсъците от тази фаза да са в началото на март. По този повод днес ще има среща в "Бояна" между клубовете от efbet Лига, БФС и БПФЛ.

"Ботев винаги искат нещо. Сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха. Няма нужда от толкова много реване. Аз не зная на кого му пречи мачът да се играе според предварителните дати?! На мен не ми пречи… Щом е определено на 12 февруари, ще играем на 12 февруари и точка. Може да му предадете на господин Филипов, че аз съм от Говедарци, а не от Говедаре. Нещо се е объркал. Мога да му кажа – много поздрави, на 12 февруари ще играем на нашия стадиона", сподели босът на "черно-белите" пред "Тема Спорт".

Той говори и за старта на зимната подготовка и селекцията при "смърфовете". До момента от Локо (Пд) обявиха два трансфера - на Запро Динев и Мариян Вангелов. Освен това клубът подписа с юношите Севи Идриз и Александър Александров. Интересното е, че и двамата в определени периоди минаха през "жълто-черните".

"Ще взимаме само българи, млади момчета. Това ще ни е селекцията и с нея отборът ще върви напред. Целта е ясна - борба докрай. Докъдето стигнем, дотам, но ще гоним Европа. Всички се борим за Европа. С единия крак влезнахме, но с другия сме още отвън. Парите ги докарахме вече в евро, но само с хартийки не става. Трябва бачкане, бачкане… Икономика ни е нужна. Това е спасението", завърши в типичния си стил собственикът на Локомотив (Пд).