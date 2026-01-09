Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Крушарски: Ботев винаги искат нещо - сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха

Крушарски: Ботев винаги искат нещо - сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха

  • 9 яну 2026 | 10:30
  • 1361
  • 3

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе категоричен, че четвъртфиналът за Купата на България с Ботев (Пловдив) на "Лаута" ще се играе според предварително обявения термин – 10-12 февруари (вторник-четвъртък). Както е известно, "канарчетата" поискаха промяна на датата и настояват сблъсъците от тази фаза да са в началото на март. По този повод днес ще има среща в "Бояна" между клубовете от efbet Лига, БФС и БПФЛ.

"Ботев винаги искат нещо. Сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха. Няма нужда от толкова много реване. Аз не зная на кого му пречи мачът да се играе според предварителните дати?! На мен не ми пречи… Щом е определено на 12 февруари, ще играем на 12 февруари и точка. Може да му предадете на господин Филипов, че аз съм от Говедарци, а не от Говедаре. Нещо се е объркал. Мога да му кажа – много поздрави, на 12 февруари ще играем на нашия стадиона", сподели босът на "черно-белите" пред "Тема Спорт".

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Той говори и за старта на зимната подготовка и селекцията при "смърфовете". До момента от Локо (Пд) обявиха два трансфера - на Запро Динев и Мариян Вангелов. Освен това клубът подписа с юношите Севи Идриз и Александър Александров. Интересното е, че и двамата в определени периоди минаха през "жълто-черните".

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

"Ще взимаме само българи, млади момчета. Това ще ни е селекцията и с нея отборът ще върви напред. Целта е ясна - борба докрай. Докъдето стигнем, дотам, но ще гоним Европа. Всички се борим за Европа. С единия крак влезнахме, но с другия сме още отвън. Парите ги докарахме вече в евро, но само с хартийки не става. Трябва бачкане, бачкане… Икономика ни е нужна. Това е спасението", завърши в типичния си стил собственикът на Локомотив (Пд).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) представи втори нов

  • 8 яну 2026 | 19:15
  • 3066
  • 7
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 1886
  • 1
Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

  • 8 яну 2026 | 18:58
  • 1254
  • 1
Янтра (Габрово) започна подготовка

Янтра (Габрово) започна подготовка

  • 8 яну 2026 | 18:48
  • 1593
  • 0
Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 12731
  • 12
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

  • 8 яну 2026 | 18:07
  • 10412
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 10011
  • 7
Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

  • 9 яну 2026 | 10:44
  • 1872
  • 1
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 1482
  • 1
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 2551
  • 3
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 8575
  • 10
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 41608
  • 147