Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово

Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово

  • 6 яну 2026 | 11:19
  • 636
  • 0
Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово

Локомотив (Пловдив) ще започне утре (07 януари) в 12:00 часа своята зимна подготовка. "Черно-белите" ще се готвят първоначално в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъдат на лагер в Белек, Турция.

Тимът ще изиграе общо 4 контролни срещи. Първата ще е в Пловдив срещу Етър, а останалите три ще бъдат на турска земя.

Първата тренировка на Локо (Пд) ще е открита за фенове само 20 минути
Първата тренировка на Локо (Пд) ще е открита за фенове само 20 минути

Пълен списък на проверките:

16.01 – Етър
22.01 – Напредак (Сърбия)
27.01 – Балкани (Косово)
31.01 – Колос (Украйна)

efbet Лига се подновява в периода 06.02-09.02. Тогава Локомотив (Пд) ще гостува на Славия в София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
  • 6604
  • 3
Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

  • 6 яну 2026 | 01:19
  • 2347
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 17441
  • 24
Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 8769
  • 4
Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

  • 5 яну 2026 | 20:54
  • 2492
  • 0
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 4444
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13396
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3258
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10703
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 254
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5223
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8254
  • 5