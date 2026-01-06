Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово

Локомотив (Пловдив) ще започне утре (07 януари) в 12:00 часа своята зимна подготовка. "Черно-белите" ще се готвят първоначално в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъдат на лагер в Белек, Турция.

Тимът ще изиграе общо 4 контролни срещи. Първата ще е в Пловдив срещу Етър, а останалите три ще бъдат на турска земя.

Първата тренировка на Локо (Пд) ще е открита за фенове само 20 минути

Пълен списък на проверките:



16.01 – Етър

22.01 – Напредак (Сърбия)

27.01 – Балкани (Косово)

31.01 – Колос (Украйна)

efbet Лига се подновява в периода 06.02-09.02. Тогава Локомотив (Пд) ще гостува на Славия в София.