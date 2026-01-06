Популярни
Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 1588
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локомотив (Пловдив) подписа договор със Запро Динев. Днес крилото официално стана част от клуба с контракт за две години и половина.

Запро Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за тимовете на Септември (София), Септември (Симитли), Беласица, Ботев (Пловдив), Витоша, Миньор. За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).

Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово
Локомотив (Пд) уреди лагер в Турция, ще играе срещу шампиона на Косово

"Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред", заяви Динев пред клубния сайт на "черно-белите".

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Запро Динев с екипа на „черно-белите“!", написаха от "Лаута".

