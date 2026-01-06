Популярни
Вход / Регистрирай се
Джунтоли се защити от критиките за периода си като шеф на Ювентус

  • 6 яну 2026 | 16:56
  • 222
  • 0

Бившият спортен директор на Ювентус Кристиано Джунтоли се аргументира защо неговият период като ръководител на “Старата госпожа” не бива да бъде определян като неуспешен. Неговите думи бяха цитирани от главния редактор на “Кориере дело спорт” Иван Дзадзарони, който успял да се свърже с доскорошния шеф на торинския гранд след опити, продължили няколко седмици.

Ето какво пише журналистът за разговора си с Джунтоли: “През последните няколко седмици се опитвах да се свържа с него, получавайки само половинчати изречения”. “Би могъл да напишеш добра статия”, беше първият отговор. “Без интервюта, после. Така или иначе, ще имаш много материал… От критиките към Дийн Хаусен…” - но ти го продаде, подсетих го аз - “...до Рандал Коло Муани, а Николас Гонсалес се справя доста добре в Атлетико Мадрид. Може би не съм грешал. Можеш да говориш за всички, които съм продал”. По-добре не предвид рестартирането на Ювентус Next Gen. “Всички мои играчи са титуляри и не търся полемика. Нямах достатъчно време за работа. Само една година и си платих за контузията на Бремер. Знаеш ли, че Манчестър Сити искаше Алберто Коща? Аз реорганизирах сметките. Когато пристигнах, загубите бяха 300 милиона, а сега са понижени до 58 милиона. Средната възраст пък се понижи от 30 на 25 години. Имаш достатъчно аргументи, за да изчистиш малко имиджа ми”.

Джунтоли прекара почти две години като директор на Ювентус - от юли 2023-та до юни 2025-а, като преди това изкара осем сезона на същата позиция в Наполи, а сега е без клуб.

Снимки: Gettyimages

