  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Арестуваха бивш пилот от Формула 1

  • 29 ное 2025 | 12:33
Бившият пилот от Формула 1 Адриан Сутил е арестуван по подозрение в измама и кражба в големи размери, съобщи вестник "Билд".

Според информацията в германското издание, няколко души, включително 42-годишният Сутил, са били арестувани от полицията в Баден-Вюртемберг като част от разследването. Разследването е проведено в Монако, Швейцария и Германия.

Сутил се състезава във Формула 1 от 2006 до 2011 г. и от 2013 до 2014 г., карайки за Спайкър, Форс Индия и Заубер в различни сезони.

Най-добрият резултат на германеца е четвъртото място на Гран При на Италия през 2009 г.

Снимки: Imago

