Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

Заводският пилот на Хонда Тоша Шарейна спечели своята втора поредна етапна победа в тазгодишното издание на рали „Дакар“, с която оглави генералното класиране в средата на първата седмица на надпреварата в Саудитска Арабия.

ℹ️ BACK-TO-BACK WINS FOR SCHAREINA AS HONDA SWEEPS THE PODIUM | RALLY GP



✌️🔥 Tosha Schareina has added another win to the one he claimed in AlUla, taking stage 4 by a whisker ahead of Ricky Brabec (+6″) and Skyler Howes (+10″). Monster Energy Honda HRC secures the first podium… pic.twitter.com/YvKsH888wh — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) January 7, 2026

В днешния четвърти етап, който включваше 417 състезателни километра около Алула, Шарейна даде време от 4:31:56 часа, за да изпревари със само 6 секунди своя съотборник Рики Брабек. Тройката оформи още един пилот на Хонда, Скайлър Хоус, който завърши на 10 секунди зад Шарейна.

Зад триото на Хонда се нареди Рос Бранс с Херо, а едва пети остана Дениъл Сандърс с КТМ, който изостана на цели 2:37 минути от Шарейна. Като цяло днешният ден беше доста слаб за пилотите на КТМ, които загубиха много време в първата половина на етапа преди да наваксат част от изоставането си във втората му половина.

В генералното класиране Шарейна става третият различен лидер от началото на рали „Дакар“ след Едгар Канет (КТМ) и Сандърс. Испанският пилот на Хонда оглавява подреждането с равно време с Брабек, който е втори, а тройката на 1:24 зад тях оформя Сандърс.

Днешният етап даде началото на първото маратонско изпитание в тазгодишния „Дакар“, което продължава утре с петия етап. Той ще бъде с дължина от 414 километра, от които 356 за време, между маратонския бивак в Алула и Хаил.

Следвай ни:

Снимки: Imago