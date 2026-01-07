Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

Заводският пилот на Хонда Тоша Шарейна спечели своята втора поредна етапна победа в тазгодишното издание на рали „Дакар“, с която оглави генералното класиране в средата на първата седмица на надпреварата в Саудитска Арабия.
В днешния четвърти етап, който включваше 417 състезателни километра около Алула, Шарейна даде време от 4:31:56 часа, за да изпревари със само 6 секунди своя съотборник Рики Брабек. Тройката оформи още един пилот на Хонда, Скайлър Хоус, който завърши на 10 секунди зад Шарейна.
Зад триото на Хонда се нареди Рос Бранс с Херо, а едва пети остана Дениъл Сандърс с КТМ, който изостана на цели 2:37 минути от Шарейна. Като цяло днешният ден беше доста слаб за пилотите на КТМ, които загубиха много време в първата половина на етапа преди да наваксат част от изоставането си във втората му половина.
В генералното класиране Шарейна става третият различен лидер от началото на рали „Дакар“ след Едгар Канет (КТМ) и Сандърс. Испанският пилот на Хонда оглавява подреждането с равно време с Брабек, който е втори, а тройката на 1:24 зад тях оформя Сандърс.
Днешният етап даде началото на първото маратонско изпитание в тазгодишния „Дакар“, което продължава утре с петия етап. Той ще бъде с дължина от 414 километра, от които 356 за време, между маратонския бивак в Алула и Хаил.
Снимки: Imago