Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

  • 7 яну 2026 | 15:22
  • 373
  • 0
Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

Заводският пилот на Хонда Тоша Шарейна спечели своята втора поредна етапна победа в тазгодишното издание на рали „Дакар“, с която оглави генералното класиране в средата на първата седмица на надпреварата в Саудитска Арабия.

В днешния четвърти етап, който включваше 417 състезателни километра около Алула, Шарейна даде време от 4:31:56 часа, за да изпревари със само 6 секунди своя съотборник Рики Брабек. Тройката оформи още един пилот на Хонда, Скайлър Хоус, който завърши на 10 секунди зад Шарейна.

Зад триото на Хонда се нареди Рос Бранс с Херо, а едва пети остана Дениъл Сандърс с КТМ, който изостана на цели 2:37 минути от Шарейна. Като цяло днешният ден беше доста слаб за пилотите на КТМ, които загубиха много време в първата половина на етапа преди да наваксат част от изоставането си във втората му половина.

В генералното класиране Шарейна става третият различен лидер от началото на рали „Дакар“ след Едгар Канет (КТМ) и Сандърс. Испанският пилот на Хонда оглавява подреждането с равно време с Брабек, който е втори, а тройката на 1:24 зад тях оформя Сандърс.

Днешният етап даде началото на първото маратонско изпитание в тазгодишния „Дакар“, което продължава утре с петия етап. Той ще бъде с дължина от 414 километра, от които 356 за време, между маратонския бивак в Алула и Хаил.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители

Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители

  • 6 яну 2026 | 20:52
  • 928
  • 0
Габриел Бортолето разкри четирите безценни урока, които е научил от Айртон Сена

Габриел Бортолето разкри четирите безценни урока, които е научил от Айртон Сена

  • 6 яну 2026 | 20:16
  • 1965
  • 0
Последно: Състезателният инженер на Верстапен остава в Ред Бул

Последно: Състезателният инженер на Верстапен остава в Ред Бул

  • 6 яну 2026 | 19:11
  • 1431
  • 0
18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

18-годишен картингист е сред загиналите в пожара в Кран Монтана

  • 6 яну 2026 | 18:53
  • 1213
  • 0
Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел

  • 6 яну 2026 | 18:16
  • 1351
  • 0
Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

Андреа Стела похвали техническия департамент на Макларън

  • 6 яну 2026 | 17:47
  • 1151
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 8618
  • 7
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4255
  • 4
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8770
  • 6
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6986
  • 18
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 26392
  • 14
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9649
  • 41