  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Марко Бедзеки се включи в щафетата с олимпийския огън

  • 6 яну 2026 | 15:46
  • 190
  • 0
Заводският пилот на Априлия в MotoGP Марко Бедзеки се включи в щафетата с олимпийския огън из Италия, която се провежда преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, до чието начало остава точно един месец.

Бедзеки беше последният факлоносеч в края на вчерашния ден, когато щафетата премина през областта Емилия-Романя, която е тясно свързана с мотоциклетизма. Последната спирка за щафетата вчера беше родният град на италианеца – Римини, а той имаше честта да запали котела с огъня в центъра на града. А по-рано през деня в щафетата се включи и Паоло Симончели, чийто син Марко се състезава в MotoGP от 2009 до смъртта му в Малайзия през 2011 година.

Олимпиадата в Милано и Кортина започва на 6 февруари и ще продължи до 22 февруари. Това ще бъдат 25-тите Зимни олимпийски игри и третите, които ще се проведат в Италия след Кортина 1956 и Торино 2006.

Снимки: MotoGP

