Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Отборите на Добруджа и Монтана играят помежду си в мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Дружба” в Добрич е с начален час 12:30 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров от София.

Двата тима са новаци в шампионата през този сезон и изпитват доста сериозни трудности към момента. Отборите са на дъното на подреждането и се нуждаят спешно от точки, ако искат да запазят елитния си статут и след края на първенството. Домакините са на 15-о място с 16. точки, докато гостите са последни с една по-малко.

Все пак Добруджа е в доста по-добро настрение от Монтана към момента, след като в първите си два мача от пролетта записа четири точки след победа над Септември и равенство като гост на Ботев (Враца). Тимът от Северозапада пък регистрира две поражения с по 0:1 - от ЦСКА 1948 и Септември.

Двата тима вече се срещнаха един с друг в рамките на шампионата и успехът бе в полза на Монтана. В мач от седмия кръг на първенството тимът спечели с 1:0 като домакин. Автор на попадението бе Борис Димитров от дузпа.