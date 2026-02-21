Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Геро Писков.

Настроението в двата лагера са на противоположния полюс. Домакините към момента са шести с 33 пункта и при една евентуална победа днес ще се изравнят с петия Черно море. Освен това “смърфовете” нямат загуба от началото на тази година. В първия кръг след подновяването на първенството те победиха Славия с 0:2, а миналата седмица направиха 1:1 с Черно море.

Лошата новина за Душан Косич е, че няма да може да разчита на голяма част от футболистите си. Севи Идриз е наказан, а Ефе Али, Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса са аут. Единственото положително е, че Каталин Иту се завръща в групата, но пък около него се тиражира все повече, че е пред трансфер в Левски.

Спартак (Варна) от своя страна излиза в днешния сблъсък като 12-ия в класирането. Варненци нямат победа вече осем кръга в първенството, но въпреки това показват добри игри и стабилна игра в последните си мачове. Те нямат загуба през тази година, като от подновяването на полусезона досега записаха две равенства - срещу Черно море (0:0) и Локомотив (София) - 2:2. Срещу “железничарите” Спартак беше много близо до победата, но загуби трите точки във финалните минути.

Единственото негативно в последните дни в отбора на “соколите”, е че преди няколко дни в офисите на клуба е нахлула Икономическа полиция. Ръководството е показало всички необходими документи, но все пак се внесе смут около Спартак. Предстои да видим дали това ще повлияе по някакъв начин на представянето на отбора днес.

По-рано през сезона варненци и пловдивчани вече премериха сили един срещу друг. Тогава Локомотив победи с 2:1 като гост. Последният сблъсък на “Лаута” пък завърши в полза на “соколите” - 2:1.