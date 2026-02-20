Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Астън Мартин приключи предсрочно с тестовете

Астън Мартин приключи предсрочно с тестовете

  • 20 фев 2026 | 16:28
  • 741
  • 0

Астън Мартин приключи предсрочно участието си в последния ден от предсезонните тестове във Формула 1 в Бахрейн. Малко по-рано днес от тима заявиха, че програмата на отбора е завършена.

Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн
Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн

А финалът дойде след едва 6 обиколки за Ланс Строл в днешния ден – 2 до обяд и 4 след обедната пауза. Вчера в колата на Астън Мартин се появиха проблеми с батерията и Фернандо Алонсо спря на пистата. Също така стана ясно, че от Хонда не са донесли на трасето достатъчно резервни компоненти, което ограничи сериозно излизането на новия AMR26 на писта днес.

Новата задвижваща система на Хонда е тази с най-малко навъртени километри преди началото на сезона – малко над 1100 килотевра. За сравнение, задвижващата система на Мерцедес, която се използва в заводския отбор на компанията, покри почти 8000 километра в хода на тестовете.

Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?
Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?
 ФИА допуска промени в правилата за 2026 след оплакванията на пилотите
ФИА допуска промени в правилата за 2026 след оплакванията на пилотите
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис се е разделил с гаджето си

Ландо Норис се е разделил с гаджето си

  • 20 фев 2026 | 15:27
  • 1434
  • 1
Формула 1 обмисля промени във формата на уикендите и 12 спринта от 2027

Формула 1 обмисля промени във формата на уикендите и 12 спринта от 2027

  • 20 фев 2026 | 14:24
  • 663
  • 0
Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн

Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн

  • 20 фев 2026 | 13:52
  • 2242
  • 0
Голямата звезда на Шкода май няма да се бори за титлата в WRC2

Голямата звезда на Шкода май няма да се бори за титлата в WRC2

  • 20 фев 2026 | 13:12
  • 319
  • 0
Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

  • 20 фев 2026 | 12:46
  • 1032
  • 0
Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

  • 20 фев 2026 | 12:33
  • 1339
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 4567
  • 6
Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 17:45
  • 3510
  • 5
ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 23885
  • 41
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 21328
  • 34
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 2812
  • 0
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 11683
  • 0