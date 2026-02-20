Астън Мартин приключи предсрочно с тестовете

Астън Мартин приключи предсрочно участието си в последния ден от предсезонните тестове във Формула 1 в Бахрейн. Малко по-рано днес от тима заявиха, че програмата на отбора е завършена.

А финалът дойде след едва 6 обиколки за Ланс Строл в днешния ден – 2 до обяд и 4 след обедната пауза. Вчера в колата на Астън Мартин се появиха проблеми с батерията и Фернандо Алонсо спря на пистата. Също така стана ясно, че от Хонда не са донесли на трасето достатъчно резервни компоненти, което ограничи сериозно излизането на новия AMR26 на писта днес.

Новата задвижваща система на Хонда е тази с най-малко навъртени километри преди началото на сезона – малко над 1100 килотевра. За сравнение, задвижващата система на Мерцедес, която се използва в заводския отбор на компанията, покри почти 8000 километра в хода на тестовете.

